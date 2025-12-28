Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Tras confirmar al chaqueño Ariel Rearte como entrenador, el plantel de Unión tiene licencia hasta el 2 de enero, cuando iniciará el nuevo ciclo en Santa Fe

Ovación

Por Ovación

28 de diciembre 2025 · 13:50hs
Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Prensa Unión

Después de oficializar la llegada del chaqueño Ariel Rearte como entrenador, el plantel de Unión continúa de vacaciones hasta el 2 de enero de 2026, cuando inicie el nuevo ciclo de la Liga Nacional en el Ángel Malvicino.

Serán apenas pocos entrenamientos con el sucesor de Maximiliano Seigorman, pues el 6 de enero en el Templo del Rock ante Obras Basket comenzará una grilla de cotejos interesante para el conjunto santafesino.

Después de medirse contra el Tachero, el Tate tendrá cuatro compromisos seguidos en la capital provincial: el viernes 9 aterrizará Gimnasia (Comodoro Rivadavia), elenco que tiene entre sus filas a Emiliano Toretta y Mauro Cosolito. Asimismo, el 16 de enero chocará ante Atenas de Córdoba, el 19 se medirá con San Lorenzo y el 31 del primer mes del nuevo año, el rival en casa será Oberá TC.

Evaluación para sumar un recambio en Unión

Unión tiene aún dos cambios deportivos por realizar y seguramente uno será efectivo. Tras las evaluciones de Rearte, la dirigencia saldrá al mercado para encontrar el reemplazo de Ignacio Alessio.

El 31 de enero vence el plazo para sumar jugadores. Unión está 6-9 en la actual campaña de la Liga Nacional, por ahora fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

Unión Ariel Rearte Liga Nacional
Noticias relacionadas
union trata su ejercicio 119 en una asamblea cargada de expectativa y con deficit economico

Unión trata su ejercicio 119 en una Asamblea cargada de expectativa y con déficit económico

union aposto por ariel rearte como entrenador para la continuidad en la liga nacional

Unión apostó por Ariel Rearte como entrenador para la continuidad en la Liga nacional

se freno la salida de lucas meuli en union por la falta de arqueros

Se frenó la salida de Lucas Meuli en Unión por la falta de arqueros

el representante de jeronimo domina elogio a union y hablo de su presente y futuro

El representante de Jerónimo Dómina elogió a Unión y habló de su presente y futuro

Lo último

Milan goleó a Hellas Verona y recuperó el liderazgo de la Serie A

Milan goleó a Hellas Verona y recuperó el liderazgo de la Serie A

Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

Último Momento
Milan goleó a Hellas Verona y recuperó el liderazgo de la Serie A

Milan goleó a Hellas Verona y recuperó el liderazgo de la Serie A

Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

El dinero que pide Colón y lo que América de Cali ofreció por José Neris

El dinero que pide Colón y lo que América de Cali ofreció por José Neris

Ovación
Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Capibaras XV: la franquicia del Litoral, rumbo al Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV: la franquicia del Litoral, rumbo al Súper Rugby Américas 2026

Villa Dora se prepara jugar la Liga Nacional Masculina de vóley

Villa Dora se prepara jugar la Liga Nacional Masculina de vóley

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"