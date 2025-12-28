Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Tras confirmar al chaqueño Ariel Rearte como entrenador, el plantel de Unión tiene licencia hasta el 2 de enero, cuando iniciará el nuevo ciclo en Santa Fe

Después de oficializar la llegada del chaqueño Ariel Rearte como entrenador , el plantel de Unión continúa de vacaciones hasta el 2 de enero de 2026, cuando inicie el nuevo ciclo de la Liga Nacional en el Ángel Malvicino.

Serán apenas pocos entrenamientos con el sucesor de Maximiliano Seigorman, pues el 6 de enero en el Templo del Rock ante Obras Basket comenzará una grilla de cotejos interesante para el conjunto santafesino.

Después de medirse contra el Tachero, el Tate tendrá cuatro compromisos seguidos en la capital provincial: el viernes 9 aterrizará Gimnasia (Comodoro Rivadavia), elenco que tiene entre sus filas a Emiliano Toretta y Mauro Cosolito. Asimismo, el 16 de enero chocará ante Atenas de Córdoba, el 19 se medirá con San Lorenzo y el 31 del primer mes del nuevo año, el rival en casa será Oberá TC.

Evaluación para sumar un recambio en Unión

Unión tiene aún dos cambios deportivos por realizar y seguramente uno será efectivo. Tras las evaluciones de Rearte, la dirigencia saldrá al mercado para encontrar el reemplazo de Ignacio Alessio.

El 31 de enero vence el plazo para sumar jugadores. Unión está 6-9 en la actual campaña de la Liga Nacional, por ahora fuera de la zona de clasificación a los playoffs.