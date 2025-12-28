Uno Santa Fe | Colón | Colón

El dinero que pide Colón y lo que América de Cali ofreció por José Neris

Colón rechazó la primera oferta de América de Cali por José Neris, pero las charlas siguen, ya que es considerado prioridad

28 de diciembre 2025
La novela entre Colón y América de Cali por el delantero uruguayo José Neris todavía tiene capítulos por delante. Lejos de estar caída, la negociación sigue abierta, aunque con diferencias económicas importantes que, por ahora, mantienen a las partes en veredas opuestas.

La semana pasada, UNO Santa Fe informó que la primera propuesta del club colombiano fue rechazada. Sin embargo, al tratarse de una prioridad para América, desde Colombia dejaron trascender que se avanzaría con una oferta mejorada.

Neris, que tuvo su explosión en Montevideo City Torque con una notable producción de 16 goles en 34 partidos, debería volver a Colón luego de que el club uruguayo no ejecutará la opción de compra. Sin embargo estaba claro que no iba a pasar. Su paso por Santa Fe, sin embargo, estuvo lejos de esas cifras y no logró consolidarse, un factor que también entra en juego al momento de desprenderse definitivamente.

Por ahora hay marcadas diferentes entre lo que pide Colón y lo que quiere pagar América de Cali por José Neris.

Lo que estaría pidiendo Colón por José Neris

Según informan medios colombianos, América de Cali habría acercado una propuesta de 650.000 dólares por el 50% del pase del delantero. Del otro lado, Colón pretendería 1.500.000 dólares por el 80%, haciendo la salvedad que posee el 65% de los derechos económicos, mientras que el porcentaje restante es de River de Uruguay.

Por ahora, no hay ruptura ni decisión definitiva. El escenario plantea una pulseada clásica de mercado: América deberá evaluar si estira su oferta y Colón, si está dispuesto a bajar sus pretensiones para “sacarle petróleo” a un jugador que no rindió y dejó una pobre imagen en su paso por Santa Fe.

