Capibaras XV: la franquicia del Litoral, rumbo al Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV es una realidad. La franquicia litoraleña que afrontará el Súper Rugby tiene todo diagramado. Esta semana se dio a conocer el plantel de jugadores que trabajará desde el 15 de enero, se completó el staff de entrenadores, y entre ellos se encuentra el ex-Puma santafesino Maximiliano Bustos .

Formado en el Club Universitario de Santa Fe, integró el seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby y el seleccionado argentino de rugby Los Pumas, además de haber jugado en Europa. Ya como entrenador tiene un curriculum aquilatado, ya que ha trabajado en su club, Estudiantes de Paraná, y viene de hacerlo en Brasil, tanto en la franquicia que juega la SLAR como en otros estamentos del vecino país.

Capibaras sumó al Chinchu Bustos

"Es un lindo desafío, llega en un lindo momento en lo personal. Se que no es una tarea sencilla, porque hay muchas expectativas sobre este equipo. Antes de que el Centro entre de vacaciones, fui al último entrenamiento, y quedé muy sorprendido por el desempeño de los jugadores. Hay mucho por laburar, pero hay una linda base, una linda estructura, con buenos primeras líneas, y ya tenemos el foco en lo que se viene" comenzó expresando Maxi Bustos.

rugby capibas xv chinchu bustos 2 El presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, junto al Chinchu Bustos y la camiseta de la franquicia litoraleña. Gentileza Mateo Occhi / Santa Fe Producciones

"Tener un equipo profesional acá cerca de casa es algo muy lindo. Es algo impensado, hace un tiempo atrás imaginar que íbamos a tener una franquicia litoraleña era algo lejano. Pero esta es la realidad, y me pone muy contento poder volver a dirigir en mi país, en mi provincia, y en esta competencia que es muy dura pero muy linda" afirmó Maximiliano Bustos.

El ex primera línea de Los Pumas señaló que "creo que llega en un muy buen momento para las tres uniones. Vengo a aportarle a los chicos mi experiencia, sobre todo en las formaciones fijas. Básicamente en el scrum, que es algo que les va a venir muy bien a los jugadores".

"Vamos a tratar de trabajar mucho el scrum para poder que Nico (NdR: Nicolás Vergallo) tenga pelotas de calidad para poder largar esos terribles backs que tenemos. Sin scrum no se puede jugar. Este torneo un buen funcionamiento en esa formación se va a ser muy complicado" sentenció el Chinchu.

El pilar formado en Universitario de Santa Fe destacó que "es un torneo muy duro en relación al scrum, y las formaciones fijas, pero creo que es un muy lindo desafío para todos. Para nosotros también, logrando hacer un buen trabajo tanto en la parte de los fowards como en los backs. Creo que va a estar muy bueno, y solamente hay que ponerse a trabajar".

rugby capibas xv chinchu bustos 3 El ex-Puma santafesino, junto a los otros coaches de Capibaras XV: Nicolás Vergallo y Nicolás Galatro. Gentileza Mateo Occhi / Santa Fe Producciones

Un plantel que mezcla experiencia y juventud

"En cuanto al plantel, es una mezcla de experiencia y juventud. Es un conjunto. Hay chicos que tienen experiencia, que ya han jugado este torneo, entonces, no digo que facilita, sino que allana el camino para que los más chicos, los más nuevos, o menos experiencia puedan ensamblarse rápido a lo que traen la gran mayoría de los jugadores" explicó el ex coach de Estudiantes de Paraná.

Chinchu fue claro al considerar que "falta mucho y falta poco. Se que todos los jugadores tuvieron un año largo y exigente. También los entrenadores tenemos que descansar un poco, porque va a requerir mucha energía. Los jugadores deben tener un break físico como mental, para después tener un buen torneo. Creo que esa adrenalina de que comience el torneo creo que tenemos que tranquilizarla para llegar de la mejor manera posible. El objetivo es arrancar el 15 de enero con todo".

"En la primera línea está Jorgito Onorato, que está también en el proceso de Pumitas, un chico que está trabajando muy bien, que tiene un tamaño enorme, estamos tratando de inculcarle otro tipo de elementos, técnica, un poco más de mañanas, si es que se puede decir, sabiendo que la SLAR tiene jugadores con mucha experiencia" describió la situación del primera línea de Uni, Jorge Onorato, que integra la franquicia litoraleña.