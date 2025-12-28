Villa Dora se prepara jugar la Liga Nacional Masculina de vóley

Villa Dora debutará el 9 de Enero en la Liga Nacional Masculina de Vóley ante La Calera de Córdoba. Diego Merlí es el entrenador de la escuadra santafesina

Se viene otra gran temporada de la Liga Nacional de vóley masculino que tendrá 16 clubes participantes con presencia de equipos de Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Los equipos fueron divididos en dos zonas, en las que se enfrentarán todos contra todos, en formato ida y vuelta. Luego de esa fase regular se definirán los equipos del Play Off y la Permanencia.

Desde el 9 de enero próximo se jugará la Liga Nacional con la participación de 16 equipos de todo el país divididos en dos zonas. En esta etapa inicial se enfrentarán todos contra todos y luego será turno de los Play Off y Permanencia. En la primera fecha habrá juego en la Zona A en Córdoba, San Luis y Paraná, mientras que la Zona B hará escala en Buenos Aires y Rosario.

La Zona A estará integrada por Villa Dora, Libertad de San Jerónimo Norte, UVT-Obras, Lafinur-Calera, Paraná Rowing Club y Atlético Echagüe de Paraná, mientras que la Zona B la conforman Ateneo, Infernales, Ferro Carril Oeste, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Sonder y Normal 3 de Rosario, y Citta.

En el caso de Villa Dora, Diego Merli será el entrenador principal. Cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo y conducción de equipos de vóley, tanto en la rama masculina como femenina. Durante los últimos años, formó parte de importantes proyectos deportivos en el Club Villa Dora y en la Federación Santafesina de Vóley.

voley liga nacional masculina villa dora 2 Villa Dora afrontará desde el 9 de Enero la Liga Nacional de Vóley Masculina. Gentileza Vale Perri

Fue asistente técnico en la Liga Nacional Masculina 2024 y 2025 con Villa Dora, y entrenador principal del equipo femenino en la Liga Nacional A1 2022. Además, se desempeñó como asistente técnico de las selecciones provinciales Sub 18 masculina (2024-2025) y Sub 14 femenina (2023).

Con una experiencia de ocho años en el Club Banco Provincial al frente de la rama femenina, Diego ha sido también entrenador de las categorías Sub 18 y Sub 21 masculinas de Villa Dora (2024-2025), así como asistente técnico y entrenador de las selecciones santafesinas en distintas categorías.

"Para el grupo la expectativa es siempre estar lo más arriba posible. Apuntamos a estar entre los cuatro mejores para jugar la ronda campeonato y obviamente que trabajar para aspirar siempre un poquito más" le dijo Merli a UNO Santa Fe. El entrenador jefe de Villa Dora explicó que "arrancamos el 1° de diciembre con parte del plantel porque muchos tienen competencias en Buenos Aires, y desde el 5 de diciembre estuvimos haciendo doble turno".

El coach de la escuadra de barrio Sargento Cabral contó que "Tenemos un grupo de veintidós jugadores, incorporamos muchos pibes de las inferiores del club para que tengan su experiencia en lo que es la Liga. Las zonas, creo las dos no son parejas. Casi todos los equipos se han reforzado mucho, así que va a estar bastante interesante jugarla".

"Reitero que el objetivo es estar entre los cuatro de arriba para entrar en la ronda campeonato. Incorporamos a Adrián Galloso como armador, a Lucas Campana y Samuel Otino como puntas, y a Inayen Prieto, también como punta, que tuvo pasaje en A1 con San Lorenzo, así que sumamos buenos refuerzos" resaltó el entrenador de Villa Dora.

El fixture de Villa Dora en la Liga Nacional Masculina

1° fecha: (9 de Enero) vs. La Calera de Córdoba (V)

2° fecha: (11 de Enero) vs. Lafinur (V)

3° fecha: (15 de Enero) vs. Obras de San Juan (L)

4° fecha: (16 de Enero) vs. UVT (L)

5° fecha: (24 de Enero) vs. Paraná Rowing (V)

6° fecha: (25 de Enero) vs. Echagüe de Paraná (V)

7° fecha: (30 de Enero) vs. Libertad de San Jerónimo Norte (V)

8° fecha: (1° de Febrero) vs. Libertad de San Jerónimo Norte (L)

9° fecha: (7 de Febrero) vs. La Calera de Córdoba (L)

10° fecha:(8 de Febrero) vs. Lafinur (L)

11° fecha:(14 de Febrero) vs. Obras San Juan (L)

12° fecha:(15 de Febrero) vs. UVT de San Juan (V)

13° fecha:(21 de Febrero) vs. Paraná Rowing (L)

14° fecha:(22 de Febrero) vs. Echagüe (L).