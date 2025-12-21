Uno Santa Fe | Policiales | mujer

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

La joven, de 28 años, fue encontrada en la vivienda de una familiar tras casi dos días sin contacto. Relató que fue llevada contra su voluntad en una camioneta y abandonada luego en la zona

Juan Trento

21 de diciembre 2025 · 12:52hs
Este sábado, antes de la medianoche, familiares de una mujer de 28 años identificada como Dalma Micaela C. se comunicaron con la Policía para informar que la joven, que era intensamente buscada desde el viernes, se encontraba en la casa de una prima, en el distrito costero de Colastiné. La mujer había sido previamente abandonada por el conductor de un vehículo.

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) se dirigieron al domicilio, constataron su presencia y dialogaron con ella. A partir de allí, se activaron los pasos previstos en el protocolo para casos vinculados a una posible privación ilegítima de la libertad.

El relato de la joven

La mujer relató a los investigadores que había salido de su casa alrededor de la una de la madrugada del viernes, tal como había denunciado su madre horas más tarde en la Comisaría 28ª de Colastiné. Según explicó, recibió una propuesta laboral y acordó un punto de encuentro.

Siempre de acuerdo a su testimonio, luego fue llevada contra su voluntad en una camioneta blanca, sin conocer la identidad del conductor ni el lugar donde permaneció durante casi dos días. Finalmente, indicó que fue dejada a pocos metros de la vivienda de su prima, también en Colastiné, y que desconoce en qué sitio estuvo durante todo ese tiempo.

La denuncia de la madre

Tal como informó UNO Santa Fe, la madre de la joven, de 47 años, se presentó el viernes al mediodía en la Comisaría 28ª para radicar un pedido de paradero, luego de recibir un mensaje de WhatsApp de su hija que decía: “Ma, me están llevando. Ayuda”.

Ante la situación, los efectivos dieron aviso inmediato a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Eduardo Orio. El funcionario dispuso que el caso quedara a cargo de la Policía de Investigaciones, que inició la búsqueda de manera urgente.

La investigación

Personal de la PDI Región I, área Paraderos, desplegó un amplio operativo que incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia, interceptaciones telefónicas, entrevistas a vecinos de la zona y la realización de allanamientos.

La investigación avanzaba hasta que, poco antes de las 22, un llamado telefónico informó sobre la aparición de la mujer en la vivienda de una familiar, en el mismo distrito donde reside.

Verdad histórica del suceso

Inmediatamente después de que fue hallada la mujer de 28 años buscada, informaron la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Eduardo Orio, que ordenó cumplimentar todas las medidas necesarias, como revisación médica para verificar el estado de salud. De ahora en adelante se cumplirán con los trámites legales que indica que se está frente a la comisión del delito de privación ilegítima de la libertad, dando continuidad a lo investigado por los pesquisas de la PDI, o bien determinar fehacientemente cuál es la verdad histórica de lo ocurrido con ella.

