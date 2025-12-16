Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La banda llegará a Santa Fe el sábado 11 de abril con un único show en la región.

Las entradas saldrán a la venta este jueves 18/12 a las 12 hs en www.harlem.com.ar (sistema Passline).

Santa Fe será sede de uno de los shows más esperados del año: Tan Biónica se presentará con “El Regreso” el sábado 11 de abril en el Estadio Club A. Unión , marcando un regreso histórico de la banda a Santa Fe así como la vuelta a los espectáculos en vivo en el “Estadio 15 de Abril”.

El show forma parte de la presentación oficial de su nuevo álbum, un trabajo que reafirma la identidad de la banda y renueva el vínculo con una generación que sigue cantando cada canción como un himno. Con una puesta en escena a gran escala y un repertorio que combinará material nuevo con sus clásicos himnos, la noche promete ser una celebración masiva y emotiva.

El Estadio del Club Atlético Unión, será el escenario de este reencuentro especial con el público santafesino y de la región, consolidando un hito tanto para la banda como para la ciudad.

Después de años de espera, Santa Fe vuelve a ser testigo de un show de estas características. En una coproducción entre Harlem Shows y Lomavista Producciones, la fecha ya se perfila como uno de los grandes eventos musicales del 2026.

Sobre Tan Biónica

Tan Biónica es una de las bandas más influyentes y queridas del pop rock argentino de las últimas décadas. Con canciones que marcaron a toda una generación y se transformaron en clásicos, el grupo construyó una identidad única, combinando melodías pegadizas, letras emotivas y una fuerte conexión con su público.

A lo largo de su carrera, Tan Biónica logró trascender modas y épocas, consolidando un vínculo con su público que se mantiene intacto hasta hoy. En 2023 regresaron a los escenarios, luego de un impasse de 8 años, con el tour “La Última Noche Mágica”, que contó con más de 500 mil tickets vendidos en Latinoamérica y España.

Actualmente se encuentran presentando su nuevo álbum “El Regreso”, que cuenta con las colaboraciones de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

El 2026 tendrá sus primeros shows de presentación del álbum en el Estadio Vélez los días 27, 28 y 29 de abril.

Dónde conseguir las entradas

Se podrán adquirir desde $80.000 más service charge en 9 cuotas sin interés en Preventa exclusiva con Banco Santa Fe o Banco Entre Ríos, desde este jueves 18/12 a las 12 hs (durante 48 hs o hasta agotar stock) a través de www.harlem.com.ar (sistema Passline). Una vez finalizada la preventa exclusiva, podrás adquirirlas también con todas las tarjetas de crédito/débito y Mercado Pago, y en 6 cuotas sin interés durante todo el período de venta con tarjetas de crédito Banco Santa Fe o Banco Entre Ríos (exclusivo a través de Passline).

También podrás adquirir tickets físicos en efectivo (sin costo de servicio) en Tienda Unión (Av. López y Planes 3553, Santa Fe), Terco Tour (25 de mayo 453, Paraná) y Amadeus (Córdoba 1369, Rosario).

https://www.passline.com/eventos-plano/tan-bionica-en-santa-fe