Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia provincial y se concretaron con apoyo de grupos tácticos de distintas unidades regionales

Juan Trento

Por Juan Trento

22 de diciembre 2025 · 10:05hs
Un importante operativo contra la venta barrial de drogas se llevó a cabo este domingo en la ciudad de Sastre, departamento San Martín, donde dos hombres fueron aprehendidos tras una investigación policial y judicial vinculada al microtráfico de estupefacientes.

El procedimiento fue ejecutado por pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Los detenidos fueron identificados como A. J. G. y N. F. B. A., señalados como los principales investigados en la causa.

Las irrupciones contaron con el apoyo de la Brigada Operativa PDI San Jerónimo y de los grupos tácticos GOT de las Unidades Regionales XIII, XI y XV, en un despliegue coordinado dentro del Distrito San Martín.

Secuestro de drogas, armas y dinero

Durante los allanamientos, los investigadores lograron secuestrar una gran cantidad de elementos probatorios clave para la causa. En una vivienda ubicada en calle Chacabuco al 1800, se hallaron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, elementos para el fraccionamiento de estupefacientes, dos plantas de cannabis y teléfonos celulares.

En un domicilio de calle Jorge Ortiz al 1400, los agentes incautaron una importante cantidad de cocaína, elementos de corte, una balanza digital, celulares, municiones, una pistola calibre .22, una pistola de aire comprimido, documentación y un vehículo.

En un inmueble de calle Ameghino al 1300, se secuestraron más de 130 gramos de cocaína, tanto fraccionada como compactada, bolsas de nylon, elementos de corte, teléfonos celulares y dos armas de aire comprimido.

Imputaciones y situación procesal

Finalizados los procedimientos, la Policía de Investigaciones informó las novedades a su Jefatura, que dio intervención al fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Carlos Zopegni. El funcionario judicial ordenó que los dos aprehendidos continúen privados de su libertad, sean correctamente identificados y se les forme causa.

Ambos quedaron imputados como presuntos infractores de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239, además del delito de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil. En cuanto a los estupefacientes secuestrados, el fiscal dispuso que se preserve la correspondiente cadena de custodia policial.

El operativo representa un nuevo golpe al narcomenudeo en el interior de la provincia, en el marco de las políticas de combate al microtráfico impulsadas por el Ministerio Público de la Acusación y las fuerzas de seguridad provinciales.

