Bravos Muchachitos! despide el año en Tribus y a la vez festeja su quinto aniversario con un show en el que repasará todos los clásicos de Los Redondos y el "Indio" Solari junto a músicos y músicas invitados. Será el sábado 27 de diciembre a las 21.
Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio
Bravos Muchachitos! se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 27 de diciembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
16 de diciembre 2025 · 10:40hs
Bravos Muchachitos! celebra los cinco años de su primer show en una fecha que es a la vez mítica para Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota.
Puntos de venta:
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161