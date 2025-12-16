Bravos Muchachitos! se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 27 de diciembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! despide el año en Tribus y a la vez festeja su quinto aniversario con un show en el que repasará todos los clásicos de Los Redondos y el "Indio" Solari junto a músicos y músicas invitados. Será el sábado 27 de diciembre a las 21.