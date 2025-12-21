Uno Santa Fe | Policiales | Helvecia

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Una banda de encapuchados asaltó una vivienda rural en el paraje Campo del Medio, alzándose con un botín de 11 millones de pesos. Es el segundo golpe comando con características similares en apenas siete días.

21 de diciembre 2025 · 18:17hs
Helvecia

google

Helvecia, localidad cabecera del departamento Garay

La zona de Helvecia y el departamento Garay se encuentran conmocionadas tras registrarse un nuevo asalto violento bajo la modalidad de entradera. Durante la madrugada del sábado 20 de diciembre, al menos cuatro delincuentes irrumpieron en una vivienda rural del paraje Campo del Medio, donde redujeron a los propietarios para sustraer una millonaria suma de dinero y diversos objetos de valor.

LEER MÁS: Helvecia fue declarada ciudad: "Es un momento histórico para el departamento Garay"

El operativo delictivo

Según el relato de las víctimas, el ataque comenzó mientras dormían. Tres de los cuatro asaltantes actuaron con el rostro cubierto, utilizando la fuerza para maniatarlos y exigirles la entrega de sus pertenencias. Tras generar un clima de extrema tensión, los malvivientes lograron hacerse con un botín estimado en 11 millones de pesos, además de cheques, un teléfono celular y armas de fuego.

A pesar de la violencia del episodio, se confirmó que los residentes se encuentran fuera de peligro físico. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 4ª, de la Unidad Regional VII y peritos de la división criminalística, quienes recolectaron huellas y rastros para intentar identificar a los autores.

Un patrón que se repite

Este hecho no es un incidente aislado. Se trata del segundo robo de gran magnitud que sufre la comunidad en menos de una semana. El pasado domingo 14 de diciembre, otra pareja fue víctima de un ataque casi idéntico en el casco urbano de la ciudad:

Modus operandi: tres encapuchados ingresaron por el patio trasero y redujeron a las víctimas mediante golpes y mordazas.

Botín anterior: en aquella ocasión, los delincuentes huyeron con 26 millones de pesos, 4 mil dólares y joyas de oro.

La cercanía temporal y la similitud en la ejecución —uso de capuchas, inmovilización de las víctimas y búsqueda de grandes sumas de efectivo— sugieren la posible existencia de una banda organizada operando en la región. Por el momento, la policía continúa analizando las pruebas secuestradas en el primer hecho, que incluyen pasamontañas y herramientas de efracción, para determinar si existe una conexión directa entre ambos asaltos.

Helvecia robo entradera operativo
Noticias relacionadas
triple choque en la autovia 19 entre un camion, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

La Comisaría 28 de Colastiné donde se realizó la denuncia

"Ma, me están llevando. Ayuda": buscan en Colastiné a una mujer tras un desesperado mensaje por WhatsApp

Un hombre fue detenido en Villa Setúbal por violencia de género

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Desbaratan talleres ilegales y chatarrerías clandestinas en Alto Verde y Colastiné Norte

Desbaratan talleres ilegales y chatarrerías clandestinas en Alto Verde y Colastiné Norte

Lo último

Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Oficial: River anunció a Aníbal Moreno como refuerzo, otro pedido de Marcelo Gallardo

Oficial: River anunció a Aníbal Moreno como refuerzo, otro pedido de Marcelo Gallardo

Un Google para las cámaras de seguridad: cómo la Inteligencia Artificial cambia la investigación del delito en Santa Fe

Un "Google" para las cámaras de seguridad: cómo la Inteligencia Artificial cambia la investigación del delito en Santa Fe

Último Momento
Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Oficial: River anunció a Aníbal Moreno como refuerzo, otro pedido de Marcelo Gallardo

Oficial: River anunció a Aníbal Moreno como refuerzo, otro pedido de Marcelo Gallardo

Un Google para las cámaras de seguridad: cómo la Inteligencia Artificial cambia la investigación del delito en Santa Fe

Un "Google" para las cámaras de seguridad: cómo la Inteligencia Artificial cambia la investigación del delito en Santa Fe

Dengue en Santa Fe: arrancan los controles en la Terminal con el objetivo de detectar síntomas en viajeros

Dengue en Santa Fe: arrancan los controles en la Terminal con el objetivo de detectar síntomas en viajeros

La promesa de Franco Colapinto que ilusiona a Boca si logra un podio en la Fórmula 1

La promesa de Franco Colapinto que ilusiona a Boca si logra un podio en la Fórmula 1

Ovación
Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Destacada participación de los nadadores de Unión en Buenos Aires

Destacada participación de los nadadores de Unión en Buenos Aires

Liga Nacional: Unión, obligado a ganar esta noche en el Malvicino ante Argentino

Liga Nacional: Unión, obligado a ganar esta noche en el Malvicino ante Argentino

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

Alan Ponce cayó por puntos ante Amaya en la Federación Argentina de Box

Alan Ponce cayó por puntos ante Amaya en la Federación Argentina de Box

Policiales
Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio