Orilla Sunset presenta el show de Los Totora en Santa Fe el viernes 26 de diciembre en Nativo Playa y Música. Además, Line Up Cachengue de la mano de DJ Kat, Thiago Cupe y Aldo Lito. Entradas a la venta a través de Ticketway.

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

El atardecer más esperado tiene fecha: viernes 26 de diciembre a las 19. Los Totora llegan a Nativo para cerrar el año con una fiesta inolvidable. Además, Line Up Cachengue de la mano de DJ Kat, Thiago Cupe y Aldo Lito.

Los Totora estrenaron Club Totora , una propuesta innovadora donde abren las puertas de su universo musical para recibir a distintas personalidades en un clima íntimo, distendido y profundamente argentino.

En Club Totora, la banda comparte un asado, conversaciones sin guión y música en vivo con invitados especiales. El primer episodio contó con la presencia de Pollo Álvarez, Yeyito De Gregorio, Cris Vanadia, Chule y Camilú. Además, incluirá el estreno de nuevas canciones: una reversión del clásico “Marchate Ahora” y dos colaboraciones inéditas, “Me Da Igual” junto a Camilú y “Te Está Pasando Lo Mismo Que A Mí” junto a Chule.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161