Uno Santa Fe | Escenario | Santa Fe

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Orilla Sunset presenta el show de Los Totora en Santa Fe el viernes 26 de diciembre en Nativo Playa y Música. Además, Line Up Cachengue de la mano de DJ Kat, Thiago Cupe y Aldo Lito. Entradas a la venta a través de Ticketway.

16 de diciembre 2025 · 10:40hs
Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

gentileza

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

El atardecer más esperado tiene fecha: viernes 26 de diciembre a las 19. Los Totora llegan a Nativo para cerrar el año con una fiesta inolvidable. Además, Line Up Cachengue de la mano de DJ Kat, Thiago Cupe y Aldo Lito.

Los Totora estrenaron Club Totora, una propuesta innovadora donde abren las puertas de su universo musical para recibir a distintas personalidades en un clima íntimo, distendido y profundamente argentino.

En Club Totora, la banda comparte un asado, conversaciones sin guión y música en vivo con invitados especiales. El primer episodio contó con la presencia de Pollo Álvarez, Yeyito De Gregorio, Cris Vanadia, Chule y Camilú. Además, incluirá el estreno de nuevas canciones: una reversión del clásico “Marchate Ahora” y dos colaboraciones inéditas, “Me Da Igual” junto a Camilú y “Te Está Pasando Lo Mismo Que A Mí” junto a Chule.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Santa Fe Los Totora
Noticias relacionadas
Imagen ilustrativa

La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Un martes primaveral en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

tan bionica regresa a santa fe tras 10 anos

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Lo último

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Último Momento
Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Aguinaldo para estatales: ya está el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Una familia santafesina destina más del 35 por ciento de sus ingresos a servicios básicos y salud

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

The Best 2025: Donnarumma destronó a Dibu Martínez

The Best 2025: Donnarumma destronó a Dibu Martínez

Santiago Montiel de Independiente ganó el Premio Puskás con un gol inolvidable

Santiago Montiel de Independiente ganó el Premio Puskás con un gol inolvidable

Ovación
Colón aún debe resolver la situación de varios referentes del plantel

Colón aún debe resolver la situación de varios referentes del plantel

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: Gusta mucho

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: "Gusta mucho"

Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

¿Colón tiene en carpeta a un destacado delantero de la categoría?

¿Colón tiene en carpeta a un destacado delantero de la categoría?

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"