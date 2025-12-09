Con dos funciones diarias de miércoles a domingos a las 18 y a las 21, el fascinante show de música, acrobacias, efectos especiales hipnotiza a chicos y grandes.

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Con más de 7.000 entradas vendidas en los primeros días el espectáculo de Flavio Mendoza se luce en Santa Fe. Una Mágica Navidad llegó al Centro Cultural ATE Casa España el 3 de diciembre y se queda hasta el 28 a deslumbrar a los santafesinos.

Con dos funciones diarias de miércoles a domingos a las 18 y a las 21 , el fascinante show de música, acrobacias, efectos especiales hipnotiza a chicos y grandes. Además, Papá Noel en vivo enciende la ilusión navideña. Flavio Mendoza en su rol de creador y productor general de la obra pensó cada número para que el público sienta que entra en un inolvidable cuento navideño.

El elenco está encabezado por Facundo Mazzei, mano derecha de Flavio en muchos proyectos; e incluye artistas, profesionales técnicos y oficios artísticos de la región que suman talento local al show.

gentileza

Información importante

-Venta online en Ingresando a: www.circoanima.com.ar

- Presencial en boletería de ATE Casa España (Rivadavia 2871) de lunes a viernes de 10 a 22. Descuento para afiliados/as a ATE, AMSAFÉ y Asociación Bancaria

Puntualidad estricta en el inicio