Sarmiento confirmó a Javier Burrai como primer refuerzo para 2026

28 de diciembre 2025 · 13:05hs
Sarmiento confirmó a su primer refuerzo para la temporada 2026 y resolvió una urgencia clave en el arco con la incorporación de Javier Burrai. El arquero de 35 años llegará libre tras su paso por Talleres y ocupará el lugar que dejaron Lucas Acosta y José Devecchi, quienes finalizaron sus préstamos.

El futbolista oriundo de San Nicolás arribará con el pase en su poder y firmará un vínculo por un año para convertirse en el referente del arco del equipo que conduce Facundo Sava.

La llegada de Burrai se da luego de que el club juninense se quedara sin su arquero titular y su habitual suplente, una situación que obligó a acelerar la búsqueda de un reemplazante con experiencia.

Burrai ya tuvo un ciclo previo en Sarmiento entre 2016 y mediados de 2017, cuando el equipo competía en Primera División. En aquella etapa disputó siete partidos oficiales, mayormente como alternativa de Emanuel Trípodi y Julio Chiarini.

Uno de los datos destacados de su carrera es su paso por la selección de Ecuador, ya que el arquero sumó cuatro partidos internacionales, todos amistosos, con una titularidad y el resto como suplente de Alexander Domínguez.

Su único encuentro con la camiseta del Tri fue el 24 de marzo de 2024, en la derrota por 2 a 0 ante Italia, en un partido disputado en Estados Unidos bajo la conducción del español Félix Sánchez Bas. En ese compromiso, Domínguez y el argentino Hernán Galíndez ocuparon un lugar en el banco de suplentes.

El formado en Arsenal, Burrai construyó gran parte de su carrera en Ecuador: entre 2020 y 2024 defendió el arco de Barcelona, uno de los clubes más importantes del país, con el que se consagró campeón de la liga en 2023 y previamente también jugó durante dos temporadas en Macará.

Sarmiento Javier Burrai Talleres
