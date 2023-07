Gustavo Cordera vuelve a Santa Fe para presentar "Libres"

Este nuevo material de Gustavo Cordera profundiza sobre su mirada crítica de la época desde una propuesta de liberación afectiva. Haciendo foco en la desnudez como símbolo de lo esencial y la visión del marco de la naturaleza, como el espacio donde estar y a dónde llegar, propone que el encuentro sea la razón y no el temor, que el baile un estado y la serena sonrisa un camino permanente aún en tiempos de confusión y dolor colectivo.

Ser libres. Un deseo, una posibilidad, una utopía, un derecho, una misión.

“En cada álbum, en cada canción o en cada encuentro que algunos llaman recital, otros concierto, y yo aún no sé cómo nombrar, mi propósito es alumbrar, que cada uno de Uds. se experimente, se descubra, se sienta, y que ese intercambio sea un aporte al descubrimiento de cada singularidad, originalidad, autenticidad. Para los seres valientes eso puede hasta resultar entretenido, pero no es el entretenimiento lo que me deslumbra sino el ‘darse cuenta’, cada uno puede activar su propio ‘darse cuenta’ y eso es lo que nos diferencia y nos hace únicos , y así podremos saber finalmente de lo que somos capaces”.

