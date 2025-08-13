Los Espíritus y Camionero se suben al micro de gira para llevar rock y blues psicodélico a todo el país. El sábado 20 de septiembre a las 21, llegan a Tribus Club de Arte, y Hugo & Los Gemelos también serán parte de la fiesta. Mientras despiden “La Montaña”, Los Espíritus empezaron a grabar su nuevo disco, anticipando una etapa de creatividad renovada.
Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus
Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 20 de septiembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
13 de agosto 2025 · 12:17hs
Por su parte, el dúo Camionero presenta su propuesta de rock clásico con referencias que van de Manal y Pappo’s Blues a Jack White y los Black Keys. En tanto que Hugo y Los Gemelos, trae su show de mestizaje entre música y actuación, con diversidad de géneros y una puesta performática.