Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 20 de septiembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Los Espíritus y Camionero se suben al micro de gira para llevar rock y blues psicodélico a todo el país. El sábado 20 de septiembre a las 21, llegan a Tribus Club de Arte, y Hugo & Los Gemelos también serán parte de la fiesta. Mientras despiden “La Montaña”, Los Espíritus empezaron a grabar su nuevo disco, anticipando una etapa de creatividad renovada.