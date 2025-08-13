Por el buen nivel de un exColón, Instituto repetiría formación contra Unión

Instituto viene de empatar contra Platense y uno de los puntos altos fue un exjugador de Colón. Por eso Oldrá podría repetir alineación para recibir a Unión

Instituto casi se queda con las manos vacías frente a Platense. Empató como local, en la antesala de recibir este viernes a Unión.

Por el momento, el equipo de Daniel Oldrá superó a Gimnasia 1-0 para después ser goleado 4-0 por River y viene de dos empates al hilo: 0-0 contra Vélez y el mencionado 1-1 con el Calamar.

Un exColón sobresalió ante Platense

El volante central Stefano Moreyra, con formación y pasado en Colón, tomó la titularidad ante el elenco de Cristian González, en reemplazo de Francis Mac Allister, que tenía una fecha de suspensión.

Si bien todavía resta un día más de trabajo, el Gato podría ratificarle la confianza a los mismos once que jugaron el pasado fin de semana.

Méndez fue habilitado

En las últimas horas el cuerpo técnico recibió la buena noticia de que AFA ya habilitó como refuerzo al volante Juan Ignacio Méndez, el último refuerzo.

Nacho llegó cedido por Newell's, se sumó al grupo la semana pasada y no fue citado ante Platense por esta razón. Podría tener la primera convocatoria.

El tentativo once inicial

Con este panorama, la probable formación de Instituto sería: Manuel Roffo; Juan José Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Gastón Lodico y Stefano Moreyra; Juan Manuel Romero, Damián Puebla y Alex Luna; Matías Fonseca.