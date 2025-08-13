Uno Santa Fe | Ovación | Instituto

Por el buen nivel de un exColón, Instituto repetiría formación contra Unión

Instituto viene de empatar contra Platense y uno de los puntos altos fue un exjugador de Colón. Por eso Oldrá podría repetir alineación para recibir a Unión

13 de agosto 2025 · 13:45hs
Instituto casi se queda con las manos vacías frente a Platense. Empató como local, en la antesala de recibir este viernes a Unión.

Por el momento, el equipo de Daniel Oldrá superó a Gimnasia 1-0 para después ser goleado 4-0 por River y viene de dos empates al hilo: 0-0 contra Vélez y el mencionado 1-1 con el Calamar.

Un exColón sobresalió ante Platense

El volante central Stefano Moreyra, con formación y pasado en Colón, tomó la titularidad ante el elenco de Cristian González, en reemplazo de Francis Mac Allister, que tenía una fecha de suspensión.

Si bien todavía resta un día más de trabajo, el Gato podría ratificarle la confianza a los mismos once que jugaron el pasado fin de semana.

Méndez fue habilitado

En las últimas horas el cuerpo técnico recibió la buena noticia de que AFA ya habilitó como refuerzo al volante Juan Ignacio Méndez, el último refuerzo.

Nacho llegó cedido por Newell's, se sumó al grupo la semana pasada y no fue citado ante Platense por esta razón. Podría tener la primera convocatoria.

El tentativo once inicial

Con este panorama, la probable formación de Instituto sería: Manuel Roffo; Juan José Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Gastón Lodico y Stefano Moreyra; Juan Manuel Romero, Damián Puebla y Alex Luna; Matías Fonseca.

Spahn y la lucha por la permanencia: "Tenemos material para no llevarnos la peor parte"

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará "entre esta semana y la próxima"

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

Spahn y la lucha por la permanencia: "Tenemos material para no llevarnos la peor parte"

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará "entre esta semana y la próxima"

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descartó mudar toda su operación a Sauce Viejo y sólo evalúa sumar refuerzos

¿Qué dijo Busatto sobre la chances de ser candidato a presidente de Colón?

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Facundo Callejo: "Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones"

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

El mal presente de Colón se topará con un San Telmo endeble en la Isla Maciel

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"