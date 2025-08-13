Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

El nadador de Morteros, con paso por Unión, Dante Nicola, formó parte de la posta mixta combinada que logró el subcampeonato en Asunción del Paraguay

Tras las dos medallas logradas por la cordobesa, radicada en Santa Fe, Malena Santillán, con un oro en 200 espalda, y un bronce en 4x100m libre, ahora llegó el turno de Dante Nicola. El talentoso nadador oriundo de Morteros, pero que nadó durante muchos años en Unión de Santa Fe, Dante Nicola, cosechó una medalla de plata en la posta 4x100 relevo combinado mixto, con Lucía Gauna, Agostina Hein, y Ulises Saravia, estableciendo un registro de 3m52s02.

La natación le sigue aportando medallas a Argentina en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en las pruebas que se llevaron a cabo esta noche en el complejo acuático del Comité Olímpico Paraguayo. Ulises Saravia, en los 100m espalda masculino, ganó la de oro, en tanto que Cecilia Dieleke, en los 100m espalda femenino, y la posta 4x100 relevo combinado mixto, con Lucía Gauna-Agostina Hein-Dante Nicola Rho-Ulises Saravia, sumaron dos de plata. Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) fue el encargado de premiar a los medallistas en ambas ramas de las pruebas de los 100m espalda.

En la prueba de los 100m espalda masculino, Saravia se quedó con la victoria para sumar una nueva presea dorada desde la natación, cronometrando 53:89, lo que le permitió batir el record que se había marcado en los primeros Panamericanos Junior de Cali 2021 (55:38); en la Serie 3 de la clasificación fue segundo, con 56:53). Completaron el podio el representante de Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Maximillian Wilson (plata, 54:31) y el bermudense Jack Harvey (bronce, 54:69). En la final B de esta especialidad, Matías Chaillou terminó segundo, con 56:82 (en la Serie 3 de la clasificación fue cuarto, con 57:45).

Dieleke llegó segunda en los 100m espalda femenino y subió al segundo escalón del podio para colgarse la presea plateada, con un tiempo de 1:01:22 (en la Serie 2 clasificatoria marcó 1:03:80). Las otras medallistas fueron la mexicana Celia Pulido (oro, 1:00:82) y la brasilera Julia Ferreira (bronce, 1:02:82). Malena Santillán ganó la final B en este estilo (había sido tercera en la Serie 2 de la clasificación, con 1:04:53), con un tiempo de 1:02:87.

Más resultados en Asunción

La posta 4x100 relevo combinado mixto, con Lucía Gauna-Agostina Hein-Dante Nicola Rho-Ulises Saravia, también fue medalla de plata, estableciendo un registro de 3:52:02 (en la Serie 1 de la clasificación, con Dieleke-Nicola Rho-Cazau-Portela Walter, habían sido primeros, con 3:56:47). Completaron el podio las cuartetas de Brasil (oro, 3:51:55) y Colombia (bronce, 3:58:01).

Lucía Gauna ocupó el séptimo puesto en la final de los100m libre femenino, con un tiempo de 57:19 (había sido tercera en la Serie 5 de la clasificación, con 57:26). Subieron al podio la brasilera Stephanie Balduccini (oro, 54:91), la colombiana Isabella Bedoya (plata, 56:13) y la uruguaya Angelina Solari (bronce, 56:27).

Matías Santiso ganó la final B de los 100m libre masculino, que no distribuye medallas, con un tiempo de 50:35. En la Serie 4 de la clasificación terminó tercero, con 50:27 y quedó noveno en la suma de tiempos, por lo que fue el primero en quedar fuera de la carrera por medallas).

Fernando Arce quedó tercero en la final B de los 200m pecho masculino, con 2:21:98 (fue cuarto en la Serie 3 clasificatoria, con 2:20:53). A esta prueba también había accedido Dante Nicola Rho, que tuvo un paso destacado en el Club Unión de Santa Fe (tercero en la Serie 1, con 2:20:39), pero no participó para reservarlo para la posta.