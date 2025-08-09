B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Sucedió luego de una denuncia de vecinos a los que les balearon la vivienda. Policías del Comando capitalino divisaron a los atacantes, los persiguieron, los apresaron y les incautaron el auto junto con un revólver calibre .22.

Este viernes, después de las 16, oficiales y suboficiales del Comando Radioeléctrico iniciaron la persecución de un automóvil cuyo conductor intentaba escapar a toda velocidad por las calles del barrio René Favaloro . Finalmente, lograron interceptarlo en calle Facundo Quiroga al 4200, donde aprehendieron a sus cuatro ocupantes: una mujer y tres hombres.

En el procedimiento, secuestraron un revólver calibre .22 cargado, dos teléfonos celulares y el vehículo en el que se movilizaban, un Citroën C4 con patente KHL 897.

Balearon una vivienda en barrio René Favaloro

Previo al operativo, cerca de las 16, una familia se presentó en la Subcomisaría 14° para denunciar que varios desconocidos, que se desplazaban en un automóvil Citroën C4 gris plata con el mismo dominio KHL 897, habían disparado contra el frente de su vivienda particular.

auto barrio rene favaloro

Ante esto, un oficial de guardia alertó a través de la radiofrecuencia a la central de emergencias 911. De inmediato, un operador envió a dos móviles del Comando Radioeléctrico que patrullaban la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.

Aprehendidos

Minutos más tarde, los efectivos localizaron el vehículo denunciado. Al impartir la voz de alto, el conductor intentó fugarse a gran velocidad y de forma temeraria, iniciándose una persecución que culminó con la detención de los sospechosos.

Los aprehendidos fueron identificados como M. E. G., de 23 años; J. L. S., de 44; T. R., de 21; y B. G. A., de 18. En su poder se secuestró un revólver calibre 22 cargado, en buen estado de conservación y funcionamiento, con evidente olor a pólvora, además de los celulares y el automóvil. Todos fueron trasladados y alojados en los calabozos de la Subcomisaría 14°.

Delitos imputados

La novedad del procedimiento fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio aviso al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Omar De Pedro. Este ordenó que los cuatro aprehendidos continúen detenidos, sean debidamente identificados y se les forme causa como presuntos autores de los delitos de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y atentado y resistencia a la autoridad.