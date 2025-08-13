La buena noticia para los hinchas de Unión pensando en Instituto

Unión se prepara para visitar a Instituto en Alta Córdoba. Por ahora sin admitir hinchas visitantes, hay una noticia buena para los fanáticos tatengues

Cuenta regresiva para una nueva presentación de Unión en condición de visitante, en este caso frente a Instituto en el estadio Presidente Perón.

Si bien aún no se llegó a la mitad del certamen, ya los equipos van marcando una tendencia de lo que tienen, de lo que les falta, y de lo que pretenden mejorar.

Ahora con Daniel Oldrá como estratega, la Gloria aún no ganó en casa y se topará con un rival herido, que pugna por abandonar la parte baja de la tabla anual.

Partido liberado por la TV

En la grilla que arma fecha a fecha la Liga Profesional junto a las cadenas que habitualmente emiten los encuentros, la noticia que celebran los hinchas de Unión es que será un partido liberado.

Es decir que el televidente no necesita tener el famoso "pack fútbol", que es un dinero aparte para visualizar la mayoría de los cotejos de cada jornada.

La señal de ESPN será la encargada de emitir las alternativas del duelo que contará con arbitraje de Bruno Amiconi.