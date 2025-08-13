Uno Santa Fe | Unión | Unión

La buena noticia para los hinchas de Unión pensando en Instituto

Unión se prepara para visitar a Instituto en Alta Córdoba. Por ahora sin admitir hinchas visitantes, hay una noticia buena para los fanáticos tatengues

13 de agosto 2025 · 13:23hs
La buena noticia para los hinchas de Unión pensando en Instituto

Cuenta regresiva para una nueva presentación de Unión en condición de visitante, en este caso frente a Instituto en el estadio Presidente Perón.

Si bien aún no se llegó a la mitad del certamen, ya los equipos van marcando una tendencia de lo que tienen, de lo que les falta, y de lo que pretenden mejorar.

Ahora con Daniel Oldrá como estratega, la Gloria aún no ganó en casa y se topará con un rival herido, que pugna por abandonar la parte baja de la tabla anual.

LEER MÁS: Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

Partido liberado por la TV

En la grilla que arma fecha a fecha la Liga Profesional junto a las cadenas que habitualmente emiten los encuentros, la noticia que celebran los hinchas de Unión es que será un partido liberado.

Es decir que el televidente no necesita tener el famoso "pack fútbol", que es un dinero aparte para visualizar la mayoría de los cotejos de cada jornada.

La señal de ESPN será la encargada de emitir las alternativas del duelo que contará con arbitraje de Bruno Amiconi.

Unión Instituto Córdoba
Spahn y la lucha por la permanencia: "Tenemos material para no llevarnos la peor parte"

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará "entre esta semana y la próxima"

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

Spahn y la lucha por la permanencia: "Tenemos material para no llevarnos la peor parte"

Poletti confirmó que el boleto de colectivo en Santa Fe aumentará "entre esta semana y la próxima"

El nuevo reglamento de la F1 que implementará cambios en los motores para 2026

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descartó mudar toda su operación a Sauce Viejo y sólo evalúa sumar refuerzos

¿Qué dijo Busatto sobre la chances de ser candidato a presidente de Colón?

La reserva de Unión se quedó con el clásico y es líder en su zona

Facundo Callejo: "Quise volver a Colón, pero me dijeron que buscaban otras opciones"

Del Unión último del Apertura a este del Clausura: ¿qué cambió en la estructura?

El mal presente de Colón se topará con un San Telmo endeble en la Isla Maciel

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"