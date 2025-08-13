Juicio por abuso sexual contra el exmarido de Julieta Prandi: lo condenaron a 19 años de prisión

El Tribunal Oral en lo Criminal N.° 2 de Zárate-Campana dio a conocer el veredicto contra el exesposo de Julieta Prandi y ella se descompensó

Julieta Prandi se descompensó luego de conocer el veredicto del juicio contra su exmarido, Claudio Contardi. El empresario fue condenado a 19 años de prisión en la causa por los delitos de abuso sexual contra la actriz y conductora, que no llegó a escuchar en vivo la sentencia.

Tras conocer el veredicto del tribunal que decidió condenar a Contardi a 19 años de prisión, la actriz se descompensó. Médicos del Same acudieron a la sala para asistirla. Uno de ellos aclaró que se “encuentra bien y está contenida”.

El abogado defensor de Julieta Prandi, luego de conocerse el veredicto, manifestó ante la prensa: “Esto es un caso bisagra para todas las mujeres que sufren situaciones de este tipo”. Sobre la pena de 19 años que recibió Claudio Contardi, dijo: “Me parece una condena ajustada a la situación”.

Julieta Prandi: "Un antes y un después en la Justicia"

Tras reponerse, la actriz, en un breve diálogo con LA NACION dentro de los tribunales, expresó: “Le digo a las personas que están viviendo estas situaciones y todavía no obtienen justicia, que tenemos esperanza, porque ahora pueden animarse a denunciar. Entiendo que va a ser un antes y un después en la Justicia. Costo muchísimo”.

Consultada sobre el largo proceso en la Justicia, recriminó: “Después de todos estos años, creo que debería cambiar la Justicia. Que cambie para no revictimizar más a las víctimas. El proceso no puede ser digno de 10.000 apelaciones, mientras ellos siempre gozan de libertad. Los peritajes tienen que ser obligatorios. Es una locura que eso sea una opción para los acusados, mientras nosotras, las víctimas, estamos obligadas a confirmar nuestros dichos y nuestro infierno. Eso tiene que ser al revés. Para empezar, la víctima denuncia cuando puede, y una vez que lo hace, la tienen que cuidar, porque el siguiente paso es un femicidio. Estamos cansadas de ver cómo nos matan. Estamos cansadas de que no nos escuchen”.

Otras medidas que dictó el Tribunal además del veredicto

Además de la condena a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo, se ordenó la inmediata detención de Claudio Contardi, el pago de las costas del proceso y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual. El exesposo de Prandi fue encontrado culpable de la denuncia por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas.

Tras escuchar el veredicto, Contardi fue detenido inmediatamente y no tuvo ningún tipo de contacto con la modelo, que llegó minutos después acompañada de Emanuel Ortega.