Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril
Unión recibirá a Colón, desde las 15, en cotejo válido por la 5ª fecha del Torneo Proyección de Reserva. Podrán ingresar socios del Tate con carnet y cuota al día
Por Ovación
Los rojiblancos, que vienen de vencer 3-2 a Argentinos, tendrán dos variantes: Zenclussen por Ayala y Giaccone por Peresutti.
Por su parte, el Sabalero llega tras igualar 1-1 frente a Defensa y Justicia. Anuncian los ingresos de Larrosa, Ciro y Nagel por Fernández, Gallay y Colli.
Probables formaciones
Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar, Santiago Zenclussen; Lucas Cacciabue, Emilio Giaccone, Misael Aguirre, Santiago Grella; Valentín Serrudo y Ricardo Solbes: DT: Nicolás Vazzoler.
Colón: Gian Piaggio; Lucas Picech, Lionel Jatón, Nazareno Luque, Santiago García; Benjamín Larrosa, Máximo Johnston, Bautista Maillier, Nahuel Ciro; Mateo Lisondo y Nicolás Nagel. DT: Martín Bieler.
Hora de inicio: 15
Árbitro: Axel Pogge
Estadio: 15 de Abril
Televisa: lpfplay.com