Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril
Por Ovación 13 de agosto 2025 · 09:24hs

Unión recibirá a Colón, desde las 15, en el estadio 15 de Abril, en el cotejo válido por la Fecha 5 del Torneo Proyección que organiza la Liga Profesional.

Los rojiblancos, que vienen de vencer 3-2 a Argentinos, tendrán dos variantes: Zenclussen por Ayala y Giaccone por Peresutti.

Por su parte, el Sabalero llega tras igualar 1-1 frente a Defensa y Justicia. Anuncian los ingresos de Larrosa, Ciro y Nagel por Fernández, Gallay y Colli. LEER MÁS: Copa Argentina: Newell's y Atlético Tucumán definen su pase a cuartos de final Probables formaciones Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar, Santiago Zenclussen; Lucas Cacciabue, Emilio Giaccone, Misael Aguirre, Santiago Grella; Valentín Serrudo y Ricardo Solbes: DT: Nicolás Vazzoler. Colón: Gian Piaggio; Lucas Picech, Lionel Jatón, Nazareno Luque, Santiago García; Benjamín Larrosa, Máximo Johnston, Bautista Maillier, Nahuel Ciro; Mateo Lisondo y Nicolás Nagel. DT: Martín Bieler. Hora de inicio: 15 Árbitro: Axel Pogge Estadio: 15 de Abril Televisa: lpfplay.com