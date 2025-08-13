Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Unión recibirá a Colón, desde las 15, en cotejo válido por la 5ª fecha del Torneo Proyección de Reserva. Podrán ingresar socios del Tate con carnet y cuota al día

13 de agosto 2025 · 09:24hs
Unión recibirá a Colón, desde las 15, en el estadio 15 de Abril, en el cotejo válido por la Fecha 5 del Torneo Proyección que organiza la Liga Profesional.

Los rojiblancos, que vienen de vencer 3-2 a Argentinos, tendrán dos variantes: Zenclussen por Ayala y Giaccone por Peresutti.

Por su parte, el Sabalero llega tras igualar 1-1 frente a Defensa y Justicia. Anuncian los ingresos de Larrosa, Ciro y Nagel por Fernández, Gallay y Colli.

Probables formaciones

Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar, Santiago Zenclussen; Lucas Cacciabue, Emilio Giaccone, Misael Aguirre, Santiago Grella; Valentín Serrudo y Ricardo Solbes: DT: Nicolás Vazzoler.

Colón: Gian Piaggio; Lucas Picech, Lionel Jatón, Nazareno Luque, Santiago García; Benjamín Larrosa, Máximo Johnston, Bautista Maillier, Nahuel Ciro; Mateo Lisondo y Nicolás Nagel. DT: Martín Bieler.

Hora de inicio: 15

Árbitro: Axel Pogge

Estadio: 15 de Abril

Televisa: lpfplay.com

