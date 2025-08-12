Uno Santa Fe | Escenario | Música Para Volar

Música para Volar vuelve a Santa Fe interpretando la obra de Cerati en clave sinfónica

Música Para Volar presentará su show “Sinfónico - Un viaje por la obra de Gustavo Cerati” el domingo 7 de septiembre a las 21 en el Centro Cultural Provincial. Entradas a la venta

12 de agosto 2025 · 11:40hs
Música para Volar en el Centro Cultural Provincial

Música para Volar en el Centro Cultural Provincial

Música para Volar interpreta la obra de Gustavo Cerati en clave sinfónica El grupo, reconocido por sus versiones que combinan el rock con arreglos originales para orquesta y coro, presenta un recorrido por la carrera del líder de Soda Stereo. El show combinará las sonoridades de la banda de rock, orquesta sinfónica y coro polifónico, contando con la participación del prestigioso Coro Calvario Santa Fe. Más de 50 instrumentistas participarán del espectáculo, interpretando canciones de toda la carrera del líder de Soda Stereo, con especial énfasis en las creaciones de su etapa solista, que incluye discos como Fuerza natural, Ahí vamos, Siempre es hoy, Bocanada y Amor amarillo.

El grupo se presentará en Santa Fe el domingo 7 de septiembre a las 21 en el Centro Cultural Provincial en Junín 2457

Música para Volar (@mpvolar) está integrado por José Matteucci en batería y voz, Alexis Thompson en guitarra, Julieta Sciasci en bajo y voz y Bruno Moreno en piano, quien además se encarga de componer los arreglos para orquesta y coro. Formado en 2012, el grupo realiza habitualmente giras por Argentina y el exterior con sus diferentes espectáculos sinfónicos, de cámara y eléctricos, en los cuales abordan repertorios diversos. En la carrera de Música para Volar, 2015 fue un año crucial, con el estreno del primer homenaje sinfónico a la obra de Gustavo Cerati. Al cumplirse una década de aquel espectáculo, los intérpretes decidieron revisitar esa obra, con una mirada que recoge las resonancias de todo el camino recorrido.

Puntos de venta:

Boletería Centro Cultural Provincial | Junín 2457

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

Credife Santa Fe | 25 de Mayo 2610

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

Credife Rafaela | 9 de Julio 114

Credife Esperanza | Sarmiento 1960

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Música Para Volar Santa Fe Centro Cultural Provincial
