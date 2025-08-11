Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

El reconocido cantante y compositor puertorriqueño Pedro Capó se presentará el domingo 7 de septiembre a las 21 en HUB Santa Fe , en el marco de su gira internacional, para compartir en vivo las canciones de La Carretera, su nuevo álbum. Las entradas para el show están disponibles a través de Ticketway.

En la previa de su visita, Capó dialogó con UNO y compartió con generosidad sus reflexiones sobre la música, el paso del tiempo, los vínculos y ese proceso íntimo que lo llevó a componer un disco que él mismo define como el más significativo de su carrera. Con la calidez y sencillez que lo caracteriza, habló de su recorrido artístico, del valor de conectar con el público desde la verdad, y del cariño especial que siente por Argentina, país que lo abrazó desde sus comienzos.

A lo largo de su carrera, Pedro Capó supo moverse con naturalidad entre distintos lenguajes artísticos. Su vínculo con la guitarra fue el punto de partida, pero también se formó como actor, trabajó en cine, en teatro, y exploró distintos géneros musicales, sin perder nunca la raíz que lo une a su tierra y a sus afectos.

“Ha sido un camino lleno de bendiciones hermosas, pero también lleno de obstáculos, vicisitudes, dificultades. Y gracias a darme la tarea de atravesar esas dificultades, gané constancia, disciplina y enfoque. Agradezco incluso esas dificultades que me ha tocado atravesar. Cada rama del arte que he explorado me ha nutrido y me ha dado un espacio de expresión donde conecto con mi mundo”, sostuvo.

Esa capacidad de transformación atraviesa todo el nuevo disco. La Carretera marca una madurez artística, pero también un momento de sinceridad emocional. Capó decidió mirar hacia adentro y ponerle melodía a las preguntas, al dolor y a las certezas que deja el paso del tiempo.

“Mi intención cada vez que hago un disco es tomar un retrato, una fotografía del momento que estoy viviendo. Documentar mis sentimientos, mi autoobservación, mis reacciones a los procesos que estoy atravesando. Siempre utilizo la música como un vehículo. Y el hecho de que mi hijo mayor esté volando del nido quedó plasmado. Son momentos que me tocó atravesar y sentir, y decidí procesarlos a través de la música, con la intención de que haya resonancia, porque creo que todos pasamos por lo mismo en nuestras realidades personales”.

Tres canciones, tres paisajes

En ese contexto surgieron canciones que narran su historia personal y también se abren a la experiencia de todos. Entre las preferidas del disco, habló de tres: El favor, Exitoso y Aquí estaré, cada una con un trasfondo emocional particular. “El favor es la más divertida del disco para mí. Tiene una energía más bailable, más fresca. Habla de asumir que, aunque algo te haya hecho daño, quizás fue un favor. Es como una reacción envuelta en flores frente al dolor. A veces lo que nos aleja de algo o de alguien nos protege. Y si lo entendés desde ahí, es hasta un regalo”.

Sobre Exitoso, explicó: “Es un juego entre la palabra ‘éxito’ y ‘exitoso’. Habla de la existencia como un logro en sí misma. El solo hecho de estar aquí, de ser parte de esta experiencia humana, ya es un acto de éxito. Todos somos exitosos si lo miramos desde ese punto de vista. Hay algo de celebración y de alivio también en esa idea”.

Y al hablar de Aquí estaré, su voz se vuelve más suave. “Es una canción dedicada a mi hijo. Habla de ese momento en el que un hijo empieza a hacer su propio camino. De ese deseo de asegurarle que siempre voy a estar, pero también del duelo silencioso que significa soltarlo. Uno quiere dejarle todas las herramientas, todo el amor, pero también entender que le toca vivir su vida, conocer el mundo y atravesar lo que le toque”.

Conexión real

Más allá de lo personal, Pedro Capó se reconoce como un artista profundamente conectado con los demás. Esa búsqueda de conexión, dice, es lo que le da sentido a su trabajo. “Creo que todos necesitamos conectar. A veces nos aislamos por creencias, por diferencias, por perspectivas. Pero hay un anhelo natural de conexión. La música, el arte, nos permiten eso: sentir lo que todos sentimos. Esa es la magia. Claro que hay públicos distintos, algunos más efusivos, otros más reservados, dependiendo de las culturas. Por ejemplo, en algunas partes de Europa la gente se expresa de otra manera, pero eso no quiere decir que la conexión no esté. Está, siempre. Solo cambia la forma en que se manifiesta”.

En ese sentido, el reencuentro con el público argentino representa para él mucho más que una fecha en la agenda. Hay un vínculo afectivo profundo, construido a lo largo de los años y de las canciones.

“Argentina siempre me ha abrazado bonito. Me han hecho sentir en casa. Ha sido un país integral en mi desarrollo musical. Siempre hablo de la influencia que recibí de su música, de su composición nacional. Regresar siempre me da felicidad. Va a ser bonito, como siempre”, aseguró.

Una historia compartida

Aunque el foco de esta gira está puesto en La Carretera, el show en Santa Fe promete también un repaso por otras canciones que marcaron su camino. No faltarán los éxitos que lo llevaron a los primeros puestos de los rankings globales, pero tampoco aquellos temas más íntimos que, con el tiempo, se convirtieron en favoritos del público. Pedro Capó es un artista que entiende que cada recital es un encuentro irrepetible y lo vive con la intensidad de quien agradece estar ahí, frente a frente con quienes lo acompañan desde hace años.

La preparación para esta gira también incluye momentos de reflexión y pausa. En medio de una industria vertiginosa, Capó se permite frenar, observar y elegir qué decir y cómo. Su apuesta es clara: menos fórmulas, más verdad. Ese es, quizás, el mayor motor de La Carretera: dejar que las canciones hablen por sí solas, sin artificios, con la emoción a flor de piel.

Pedro Capó vuelve a la Argentina con un disco que nace desde lo más íntimo y se entrega con generosidad al encuentro con el otro. La Carretera es un retrato sincero del tiempo que le toca vivir, de los dolores que lo atraviesan, de los cambios que lo transforman. Pero también es una celebración de la vida, de la música como refugio, y del amor como lenguaje universal.