Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Hay artistas que llenan estadios. Hay otros que generan algo más difícil de explicar: pertenencia. Pity Álvarez está dentro de esa categoría

Hay artistas que llenan estadios. Hay otros que generan algo mucho más difícil de explicar: pertenencia. Pity Álvarez está dentro de esa categoría. El sábado por la noche, más de 25 mil personas llegaron al Autódromo de Rosario desde distintos puntos del país para verlo en vivo. Familias enteras, grupos de amigos, padres con hijos pequeños, adolescentes que heredaron sus canciones y adultos que crecieron con ellas compartieron una ceremonia atravesada por la emoción, la memoria y el rock argentino.

Durante más de tres horas, el líder de Intoxicados y Viejas Locas sostuvo un show extenso, intenso y emocionalmente cargado, acompañado por un público que jamás dejó de responderle. No hubo distancia generacional ni desgaste posible para canciones que, décadas después, siguen funcionando como relatos cotidianos para miles de personas.

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El rugido de una multitud

Desde temprano comenzaron a llegar micros provenientes de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y otras provincias del país.

La banda Farolitos abrió la jornada antes de la salida del Pity cerca de las 20.30. Entonces ocurrió algo difícil de dimensionar. El estallido del público fue inmediato. Un rugido masivo. De esos momentos que no suelen repetirse. Incluso para quienes han cubierto recitales multitudinarios en distintas ciudades, lo que sucedió en Rosario tuvo otra dimensión. La expectativa acumulada durante años explotó en cuestión de segundos.

Desde el arranque, el repertorio funcionó como una línea directa con distintas generaciones del rock nacional. Me gustas mucho, Fuego, No tengo ganas, Las cosas que no se tocan, Se fue al cielo, Reggae para los amigos, Está saliendo el sol, Nunca quise y ¿Quieren rock?, fueron parte de una lista de más de 30 canciones que el público cantó de principio a fin.

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Pero el recital no quedó reducido a la nostalgia. Lo que apareció sobre el escenario fue un artista presente, conectado y físicamente entero para afrontar un concierto de más de tres horas. El Pity cantó, recorrió el escenario, sostuvo el ritmo del show y se permitió momentos de diálogo emocional con la gente.

También hubo una fuerte presencia de nuevas generaciones. Niños sobre los hombros de sus padres, adolescentes que aprendieron las canciones por transmisión familiar y jóvenes que nunca habían tenido la posibilidad de verlo en vivo convivieron con quienes acompañan su carrera desde los años de Viejas Locas.

El recital mostró algo que excede al fenómeno musical: el Pity funciona como un puente cultural entre distintas edades y experiencias sociales. El domingo, todavía en Rosario, el propio artista publicó un video en sus redes sociales donde habló sobre lo percibido durante el recital: “Me pone muy contento saber que vinieron muchas familias y muchos chicos pequeños”, dijo. Y agregó: “Sentí mucho eso durante el show. Es algo que se nota en los chicos que siempre nos acompañan, en nuestro público de siempre, y en los chicos que se suman, muchos de ellos muy chiquitos, que vienen con sus familias y disfrutan las canciones. Eso me encanta”.

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A mitad del concierto, por los parlantes comenzó a sonar la voz de L-Gante en un fragmento televisivo emitido en 2023 en el programa PH, Podemos Hablar. Allí, el referente de la cumbia 420 advertía sobre los riesgos de la exposición mediática para los jóvenes de barrio que alcanzan el éxito sin herramientas para defenderse del sistema. En esa voz joven, el Pity encontró una identificación pública. Un espejo generacional atravesado por la presión mediática, los excesos y la espectacularización permanente de las tragedias personales.

Y el momento más conmovedor de la noche llegó con Homero. La canción, convertida desde hace años en uno de los relatos sociales más representativos del rock argentino, volvió a golpear con fuerza. “Se hace difícil siendo obrero, hacerte cargo del pan”, cantó el público entero mientras miles de celulares iluminaban el predio. Allí apareció otro de los rasgos que explican la permanencia del Pity: sus canciones siguen dialogando con la realidad cotidiana de miles de personas.

El cierre terminó de confirmar la dimensión del recital. Tras un amague de despedida, llegó el bis con ¿Quieren rock?, que convirtió al autódromo en una sola voz. Y después apareció Una piba como vos, como sello definitivo de una noche atravesada por la memoria colectiva de Intoxicados.

Muchos se preguntaban en el público si estaban frente al último gran acto del Pity. Sin embargo, antes de retirarse, el propio artista despejó cualquier sensación de cierre: “Nos vemos el sábado 13 de junio en Mendoza”, y el público volvió a estallar. Porque más allá de los años, de los silencios, de las caídas y de todo lo que rodeó su historia pública, el Pity sigue generando algo cada vez más difícil de encontrar: identificación real.

Producción y logística

La magnitud del recital también se sostuvo en un trabajo de producción y logística que resultó clave para el desarrollo de la jornada. La organización general, a cargo de All Press Producciones y Pop Art Music, permitió que el evento transcurriera de manera ordenada ante una convocatoria multitudinaria de más de 25 mil personas. El operativo de prensa fue uno de los aspectos más valorados por los medios presentes: hubo acompañamiento permanente, buena predisposición y acceso para realizar la cobertura desde distintos sectores, incluso desde ambos lados de la valla durante parte del show, algo fundamental para el trabajo periodístico en un recital de semejante dimensión.

Además, Terco Tour tuvo un rol importante en la movilización de fanáticos desde distintos puntos del país. Micros provenientes de Paraná, Santa Fe y otras ciudades llegaron a Rosario con personas que viajaron especialmente para volver a ver al Pity en vivo. El movimiento de miles de seguidores reflejó el alcance federal del recital y la expectativa que generó el regreso de uno de los artistas más representativos del rock argentino.