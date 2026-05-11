Demoras y tensión con la policía en el ingreso de los hinchas de Colón a la tribuna sur

La previa del duelo entre Colón y All Boys estuvo marcada por las demoras en los accesos a la popular sur, incidentes con la policía y el enojo de los hinchas

La previa del partido entre Colón y All Boys volvió a dejar una situación que se repite cada vez con más frecuencia en el Brigadier López : largas demoras para ingresar al estadio, malestar de los hinchas y momentos de tensión con la policía en la zona de la tribuna sur.

Muchos simpatizantes pasaron un muy mal momento antes del encuentro de la fecha 13 de la Primera Nacional. El principal foco del problema estuvo en los accesos a la popular sur, donde se generaron extensas filas debido a controles más exhaustivos de lo habitual.

• LEER MÁS: Las fortalezas y debilidades de un Colón que está donde debe estar

Si bien desde hace varios partidos se vienen extremando las medidas de seguridad, la situación volvió a desbordarse por momentos. A eso también se sumó la costumbre de muchos hinchas de llegar sobre la hora, lo que terminó provocando una importante acumulación de personas en los ingresos.

• LEER MÁS: El delantero de Colón que aporta e influye más en el juego, que en el arco rival

Problemas en el ingreso a la tribuna sur de Colón

La tensión fue creciendo con el correr de los minutos y obligó incluso a la intervención de la policía montada. En algunos sectores, hubo acciones consideradas desmedidas por parte de los presentes, con utilización de gas para intentar dispersar y controlar la situación. Lejos de calmar los ánimos, eso incrementó todavía más el enojo de los simpatizantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Porquettargasce/status/2053836271504810330&partner=&hide_thread=false "Incidentes"



Porque en el ingreso de los hinchas de Colón en la Popular Sur se registraron inconvenientes con la policía.



@BrianWB10pic.twitter.com/x7e19r8w3p — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 11, 2026

El fastidio fue generalizado, sobre todo porque muchos hinchas lograron ingresar recién después de los 30 minutos del primer tiempo, cuando Colón ya se imponía 2-0 en el marcador. De esta manera, miles de personas se perdieron buena parte del arranque del partido por inconvenientes ajenos a lo futbolístico.

Embed

No es la primera vez que ocurre algo similar en el estadio. Las demoras en los accesos y los inconvenientes organizativos vienen siendo un tema recurrente durante la temporada y vuelven a dejar expuesta una problemática que, por ahora, sigue sin solución definitiva.