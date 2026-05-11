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Demoras y tensión con la policía en el ingreso de los hinchas de Colón a la tribuna sur

La previa del duelo entre Colón y All Boys estuvo marcada por las demoras en los accesos a la popular sur, incidentes con la policía y el enojo de los hinchas

Ovación

Por Ovación

11 de mayo 2026 · 13:57hs
Demoras y tensión con la policía en el ingreso de los hinchas de Colón a la tribuna sur

La previa del partido entre Colón y All Boys volvió a dejar una situación que se repite cada vez con más frecuencia en el Brigadier López: largas demoras para ingresar al estadio, malestar de los hinchas y momentos de tensión con la policía en la zona de la tribuna sur.

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Muchos simpatizantes pasaron un muy mal momento antes del encuentro de la fecha 13 de la Primera Nacional. El principal foco del problema estuvo en los accesos a la popular sur, donde se generaron extensas filas debido a controles más exhaustivos de lo habitual.

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Si bien desde hace varios partidos se vienen extremando las medidas de seguridad, la situación volvió a desbordarse por momentos. A eso también se sumó la costumbre de muchos hinchas de llegar sobre la hora, lo que terminó provocando una importante acumulación de personas en los ingresos.

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Problemas en el ingreso a la tribuna sur de Colón

La tensión fue creciendo con el correr de los minutos y obligó incluso a la intervención de la policía montada. En algunos sectores, hubo acciones consideradas desmedidas por parte de los presentes, con utilización de gas para intentar dispersar y controlar la situación. Lejos de calmar los ánimos, eso incrementó todavía más el enojo de los simpatizantes.

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El fastidio fue generalizado, sobre todo porque muchos hinchas lograron ingresar recién después de los 30 minutos del primer tiempo, cuando Colón ya se imponía 2-0 en el marcador. De esta manera, miles de personas se perdieron buena parte del arranque del partido por inconvenientes ajenos a lo futbolístico.

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No es la primera vez que ocurre algo similar en el estadio. Las demoras en los accesos y los inconvenientes organizativos vienen siendo un tema recurrente durante la temporada y vuelven a dejar expuesta una problemática que, por ahora, sigue sin solución definitiva.

Colón hinchas Brigadier López
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