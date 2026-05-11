El Brigadier López, el gran aliado de Colón en su pelea por el ascenso

Colón volvió a hacerse fuerte en Santa Fe, donde construyó una campaña casi perfecta que lo sostiene en la cima de la Zona A.

Colón volvió a demostrar ante All Boys que gran parte de su campaña se apoya en una certeza inalterable: el Brigadier López se transformó en una verdadera fortaleza. En un partido cargado de tensión y necesidades, el Sabalero ganó 3-2 y recuperó la punta de la Zona A de la Primera Nacional, aunque por diferencia de gol continúe detrás de Deportivo Morón.

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Después de tres fechas sin victorias, el equipo rojinegro necesitaba reaccionar y lo hizo donde más cómodo se siente. Porque en Santa Fe el equipo muestra una cara totalmente distinta, con autoridad, intensidad y una confianza que muchas veces no logra sostener fuera de casa.

Los números explican gran parte del fenómeno. Colón lleva nueve partidos invicto en el Brigadier López, donde consiguió seis triunfos y tres empates. Además, con 17 puntos sobre 21 posibles, posee la mejor efectividad de local de toda la categoría con un impactante 80,95%.

Colón festejo All Boys 21 UNO Santa Fe | José Busiemi

Pero no solamente se trata de resultados. El Sabalero también edificó una localía sólida desde el juego y la contundencia. Marcó 11 goles y apenas recibió cuatro, con una diferencia positiva de +7 que lo ubica entre los equipos más equilibrados del campeonato jugando en su estadio.

La reacción llegó en el momento justo para Colón

La victoria frente a All Boys también tuvo un fuerte impacto anímico. El equipo venía de una pequeña meseta futbolística, con empates ante rivales directos y una derrota que había encendido algunas alarmas. Sin embargo, otra vez apareció el respaldo del Brigadier López para empujar a un plantel que respondió en un contexto de presión.

El equipo de Ezequiel Medrán mostró carácter para sobreponerse a las dificultades y volvió a exhibir esa voracidad ofensiva que tantas veces aparece cuando juega ante su gente. Incluso en un partido incómodo y cambiante, Colón encontró respuestas futbolísticas y emocionales para quedarse con tres puntos claves.

Un dato que ilusiona a Colón

En una Primera Nacional extremadamente pareja, hacerse fuerte de local suele marcar diferencias determinantes. Y ahí Colón construyó uno de los pilares de su candidatura. De hecho, ningún otro equipo de la Zona A presenta semejante rendimiento en su cancha.

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Ahora el desafío para el Sabalero será potenciar su campaña fuera de Santa Fe. Pero mientras el Brigadier López siga siendo ese territorio inexpugnable, Colón tendrá argumentos sólidos para seguir soñando con el regreso a Primera División.