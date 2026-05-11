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Unión, de entrar "por la ventana", a ser el único equipo de la Zona A en cuartos de final

El Tatengue entró a octavos en la última fecha y terminó siendo el único representante de su grupo en avanzar a cuartos de final. Un recorrido impensado que lo pone entre los ocho mejores del fútbol argentino.

Ovación

Por Ovación

11 de mayo 2026 · 07:49hs
Unión, de entrar por la ventana, a ser el único equipo de la Zona A en cuartos de final

Lo que parecía apenas una clasificación sufrida terminó transformándose en una de las grandes historias del Torneo Apertura 2026. Unión, que consiguió el boleto a octavos de final prácticamente sobre la hora, terminó siendo el único equipo de la Zona A capaz de avanzar a los cuartos de final de la Liga Profesional.

El equipo de Leonardo Madelón ingresó a la fase decisiva casi “por la ventana”. En la última fecha empató 1-1 frente a Talleres en Santa Fe y quedó obligado a esperar otros resultados. Finalmente, la derrota de Defensa y Justicia y la insuficiente victoria de Instituto le permitieron quedarse con el último boleto disponible.

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Sin embargo, lo más increíble llegó después. Cuando comenzaron los cruces de eliminación directa, todos los equipos de la Zona A fueron quedando en el camino. Estudiantes cayó frente a Racing en La Plata, Boca fue eliminado por Huracán en La Bombonera, Vélez perdió con Gimnasia en Liniers, Talleres se despidió ante Belgrano en el Mario Alberto Kempes, Independiente quedó afuera frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, Lanús cayó con Argentinos en La Paternal y San Lorenzo fue eliminado por River en el Monumental.

Unión, el último de la Zona A que fue el único que sobrevivió

Mientras todos los candidatos de su grupo se despedían rápidamente, Unión dio el gran golpe en Mendoza. El Tatengue eliminó nada menos que a Independiente Rivadavia, el mejor equipo de toda la fase regular y líder absoluto de la Zona B.

Unión gol.jpg

La paradoja es total: el único equipo de la Zona B que no logró avanzar fue justamente el que había terminado primero, mientras que el único representante de la Zona A en cuartos terminó siendo el último clasificado.

Un escenario tan inesperado como impactante para un campeonato que no deja de entregar sorpresas.

De cuestionado a protagonista

Hace apenas algunas semanas, Unión convivía con críticas, dudas y la obligación de ganar para no quedarse afuera. Incluso después del empate ante Talleres, el panorama era incierto y dependía de otros resultados.

Pero el equipo encontró respuestas en el momento más caliente del campeonato. Primero logró la clasificación agónica y luego mostró personalidad, eficacia y solidez para imponerse en una cancha dificilísima como el Bautista Gargantini.

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Ahora, con el ánimo en alza y la ilusión renovada, el conjunto rojiblanco irá por otro desafío de máxima exigencia: visitar a Belgrano en Córdoba por un lugar en semifinales.

Los clasificados a cuartos

Zona A

Estudiantes (eliminado)

Boca (eliminado)

Vélez (eliminado)

Talleres (eliminado)

Independiente (eliminado)

Lanús (eliminado)

San Lorenzo (eliminado)

Unión (clasificado)

Zona B

Independiente Rivadavia (eliminado)

River (clasificado)

Argentinos Juniors (clasificado)

Rosario Central (clasificado)

Belgrano (clasificado)

Gimnasia (clasificado)

Huracán (clasificado)

Racing (clasificado)

En un torneo donde los favoritos fueron cayendo uno tras otro, Unión aparece hoy como el gran sobreviviente de una Zona A que se derrumbó por completo en los playoffs.

Unión Independiente Rivadavia Apertura
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Por primera vez en el Apertura, Unión logró ganarle a un equipo que había terminado arriba en la tabla.

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