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Proponen desmantelar el "Puente Palito" por riesgo de derrumbe y transformarlo en un paseo náutico

Un proyecto en el Concejo busca retirar la deteriorada estructura ante el peligro que representa para navegantes. La iniciativa plantea preservar su historia mediante un concurso de ideas y un monumento homenaje a Horacio Guarany.

11 de mayo 2026 · 16:41hs
Proponen desmantelar el Puente Palito por riesgo de derrumbe y transformarlo en un paseo náutico.

Proponen desmantelar el "Puente Palito" por riesgo de derrumbe y transformarlo en un paseo náutico.

El emblemático "Puente Palito", que durante décadas marcó el paisaje del acceso al distrito de Alto Verde, podría tener sus días contados en su forma actual. La concejala santafesina, Cecilia Battistutti, ingresó al Concejo Municipal un proyecto que solicita el desmantelamiento de la estructura debido a su avanzado estado de abandono y al riesgo inminente de colapso.

La propuesta no es solo de demolición, sino que surge de un trabajo de dos años junto a la Mesa Náutica y usuarios del río para transformar ese sector en un polo de actividades deportivas y recreativas.

LEER MÁS: Alto Verde: vecinos e instituciones presentarán en Provincia y Municipalidad un contundente pedido para conservar el Puente Palito

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Proponen desmantelar el "Puente Palito" por riesgo de derrumbe y transformarlo en un paseo n&aacute;utico.

Proponen desmantelar el "Puente Palito" por riesgo de derrumbe y transformarlo en un paseo náutico.

Seguridad y medio ambiente: las razones del retiro

Informes técnicos de Vialidad Provincial respaldan la urgencia del pedido:

Riesgo estructural: se advirtieron desprendimientos constantes y peligro de derrumbe, lo que pone en riesgo tanto a los navegantes que pasan por debajo como a la estabilidad del vecino Puente Héroes de Malvinas.

Problema hídrico: el puente actúa como una barrera que favorece la acumulación de embalsados y camalotes. Esto obstruye la conexión natural entre el Riacho Santa Fe y la laguna Setúbal, afectando el ecosistema y la navegación deportiva.

LEER MÁS: Puesta en valor del Puente Palito: la estructura "no pertenecería" a Vialidad y los vecinos volvieron reclamar

Un concurso de ideas para preservar la memoria

Lejos de borrar su importancia histórica, el proyecto contempla un proceso participativo junto a la Comisión de Patrimonio para decidir el destino de los materiales. Entre las opciones que ya se barajan, destacan:

Homenaje a Horacio Guarany: reutilizar parte de la estructura para erigir un monumento al icónico cantante en el ingreso a su querido Alto Verde.

Bajada pública de kayaks: crear un espacio gratuito y acondicionado para la práctica de remo, stand up paddle y canotaje.

Mirador histórico: conservar sectores estratégicos del puente para generar un balcón hacia el Riacho Santa Fe.

"El valor histórico del puente es indiscutible, pero hoy representa un riesgo para la seguridad. Queremos que siga siendo un símbolo, pero desde un lugar seguro y útil para los vecinos", explicó Battistutti.

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Proponen desmantelar el "Puente Palito" por riesgo de derrumbe y transformarlo en un paseo n&aacute;utico.

Proponen desmantelar el "Puente Palito" por riesgo de derrumbe y transformarlo en un paseo náutico.

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