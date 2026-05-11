El Apertura empieza a entrar en territorio donde cualquier detalle puede inclinar la balanza y mientras Unión ultima detalles para visitar este martes, desde las 19, a Belgrano, la AFA dio a conocer los árbitros. El elegido fue Andrés Merlos, de extensa trayectoria.
Unión ya conoce al juez para buscar el pase a las semifinales del Apertura ante Belgrano
Andrés Merlos fue designado para el cruce de los cuartos de final entre Belgrano y Unión en el Gigante de Alberdi. ¿Cómo está el historial?
Por Ovación
Para el choque en Córdoba, estará acompañado por Diego Bonfa y Federico Cano como asistentes, mientras que Joaquín Gil será el cuarto árbitro. En el VAR trabajará Fernando Espinoza y el AVAR estará a cargo de Salomé Di Iorio.
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¿Cómo le fue a Unión en el historial con Andrés Merlos?
Merlos dirigió a Unión en 23 ocasiones, con ocho triunfos, cuatro empates y 11 derrotas. Sin embargo, el dato estadístico queda casi en segundo plano frente al recuerdo más fresco que dejó el juez con el conjunto santafesino.
La última vez que controló a Unión fue el 10 de marzo pasado en el electrizante empate 4-4 ante Independiente en Avellaneda. Eso sí, hace seis que no puede ganar con el mendocino, con tres empates y tres derrotas. Para encontrar el triunfo más cercano hay que ir al 15 de junio de 2025, en el 2-1 en Santa Fe ante San Lorenzo, con goles de Franco Pardo y Gonzalo Morales; Alexis Cuello para el Ciclón.
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Las designaciones de los cuartos de final del Apertura
Martes 12 de mayo
19.00 Belgrano (5°B) – Unión (8°A)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Salomé Di Iorio
21.30 Argentinos (3°B) – Huracán (7°B)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Diego Ceballos
Miércoles 13 de mayo
19.00 Rosario Central (4°B) – Racing (8°B)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Adrián Delbarba
21.30 River (2ºB) – Gimnasia (6° B)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel Zamora
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Iván Núñez