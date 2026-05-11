Las fortalezas y debilidades de un Colón que está donde debe estar

Dentro de un contexto en el que impera la irregularidad, Colón muestra virtudes y defectos, peleando arriba por peso específico

La campaña que viene realizando Colón es aceptable pero tampoco es para festejar demasiado. El equipo marcha 2° detrás de Deportivo Morón, ambos con 22 puntos, pero el Gallo es puntero por tener mejor diferencia de gol.

El porcentaje de eficacia del Sabalero es del 61%, cosechando 22 unidades sobre 36 en disputa, producto de seis victorias, cuatro empates y dos derrotas. Mencionando, que jugó siete partidos como local y cinco como visitante.

La realidad indica que el Rojinegro está en el lugar que debe estar, ni más ni menos. Con el plantel que conformó y el presupuesto que maneja, es obligación pelear arriba.

Respecto a las virtudes que mostró Colón en estos 12 partidos, sin dudas que la principal tiene que ver con el rendimiento que alcanzó en condición de local.

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El elenco que conduce Ezequiel Medrán disputó siete encuentros en el Brigadier López, obteniendo cinco victorias y dos empates. Cosechó 17 puntos sobre 21 en juego, con una efectividad del 81%.

El equipo impone respeto jugando en Santa Fe, superando casi siempre a los rivales, tanto en lo actitudinal, como en lo futbolístico.

Está claro que Colón cuenta con el plantel más jerarquizado de la categoría y el plus que implica la gran convocatoria de sus hinchas jugando como local, hace que saque más ventaja sobre sus rivales.

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La mayoría de los equipos que pisan el Brigadier López vienen a defenderse y no se animan demasiado. Y Colón sale desde el minuto uno a llevárselos por delante. Claramente, es lo más saliente que viene mostrando el equipo rojinegro.

De mitad de cancha, el plantel cuenta con muchas variantes y si Medrán tiene a todos los jugadores disponibles, saca ventaja, con futbolistas de la talla de Julián Marcioni, Ignacio Lago, Darío Sarmiento y Alan Bonansea.

Sin embargo, lo que en las primeras fechas era lo más destacado, ahora no lo es tal. Y que Colón mostraba solidez defensiva en los primeros encuentros, pero en las últimas fechas, el equipo evidenció algunas dudas.

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El partido ante All Boys es un claro ejemplo, un equipo que pelea los últimos puestos y que no gana hace ocho partidos, le marcó dos goles y el arquero Matías Budiño fue una de las figuras.

Colón viene teniendo algunas dificultades para defender en el juego aéreo. Ya sea de forma directa o en las segundas jugadas, como sucedió en el primer gol de All Boys.

No hay dudas de que Colón tiene margen para mejorar, dado que tiene un muy buen plantel. Cuenta con lo más importante, que es la categoría y experiencia de sus futbolistas.

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Da la sensación que Colón gana muchos partidos más por peso específico, que por juego colectivo. Y que cuando se iluminan algunos jugadores, termina prevaleciendo.

Con el cambio de esquema que impuso Medrán, el equipo ganó en volumen de juego y eso se evidenció en el primer tiempo del partido con All Boys. De hecho, cuando salió Sarmiento e ingresó Matías Muñoz, a Colón le marcaron dos goles.

Colón debe arriesgar más y tratar defenderse con la pelota, para manejar los tiempos. Es algo que deberá aprender para no repetir errores y evitar retrasarse en el campo de juego, como sucedió en algunos partidos.