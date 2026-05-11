Tirante da el batacazo en Roma al vencer a Cobolli y pasó a los octavos de final

El argentino Thiago Tirante dio el batacazo en este Masters 1000 de Roma al derrotar al anfitrión Flavio Cobolli en dos sets y avanzar a los octavos de final

El argentino Thiago Tirante (69°) dio el batacazo en este Masters 1000 de Roma al derrotar al anfitrión Flavio Cobolli (12°) en dos sets y avanzar a los octavos de final. El platense venía de vencer al británico Cameron Norrie (19°) el sábado en dos sets por 6-3 y 7-5, dando la sorpresa en lo que fue la segunda ronda.

Este lunes en la cancha central del Foro Itálico de la capital Roma, el argentino se enfrentaba nada más y nada menos que al italiano Cobolli, una raqueta top mundial y que jugaba este certamen en condición de local, con el apoyo de sus compatriotas.

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Tirante sorprendió a todos en el recinto italiano y superó con autoridad al número 12 del Ranking ATP. El platense se llevó el primer set por 6-3 en tan solo 38 minutos y, si bien le costó más que el inicio, en la segunda manga pudo quedarse con el saque de su rival en la mitad del juego y ahí se puso 4-3 arriba, finalizando el set 6-4.

Así, el argentino ganó el partido en 1 hora y 18 minutos y accedió a los octavos de final de este Masters 1000 de Roma, siendo el único albiceleste que sigue vigente en el mismo. En la próxima ronda tendrá otra parada complicada ante el ruso Daniil Medvedev (9°) que viene de ganarle al español Pablo Llamas Ruiz.