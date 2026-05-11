Uno Santa Fe | Ovación | Tirante

Tirante da el batacazo en Roma al vencer a Cobolli y pasó a los octavos de final

El argentino Thiago Tirante dio el batacazo en este Masters 1000 de Roma al derrotar al anfitrión Flavio Cobolli en dos sets y avanzar a los octavos de final

Ovación

Por Ovación

11 de mayo 2026 · 17:24hs
Tirante da el batacazo en Roma al vencer a Cobolli y pasó a los octavos de final

El argentino Thiago Tirante (69°) dio el batacazo en este Masters 1000 de Roma al derrotar al anfitrión Flavio Cobolli (12°) en dos sets y avanzar a los octavos de final. El platense venía de vencer al británico Cameron Norrie (19°) el sábado en dos sets por 6-3 y 7-5, dando la sorpresa en lo que fue la segunda ronda.

Este lunes en la cancha central del Foro Itálico de la capital Roma, el argentino se enfrentaba nada más y nada menos que al italiano Cobolli, una raqueta top mundial y que jugaba este certamen en condición de local, con el apoyo de sus compatriotas.

• LEER MÁS: Navone cayó ante Medjedovic y se despidió del Masters 1000 de Roma

Tirante sorprendió a todos en el recinto italiano y superó con autoridad al número 12 del Ranking ATP. El platense se llevó el primer set por 6-3 en tan solo 38 minutos y, si bien le costó más que el inicio, en la segunda manga pudo quedarse con el saque de su rival en la mitad del juego y ahí se puso 4-3 arriba, finalizando el set 6-4.

Así, el argentino ganó el partido en 1 hora y 18 minutos y accedió a los octavos de final de este Masters 1000 de Roma, siendo el único albiceleste que sigue vigente en el mismo. En la próxima ronda tendrá otra parada complicada ante el ruso Daniil Medvedev (9°) que viene de ganarle al español Pablo Llamas Ruiz.

Tirante Masters 1000 de Roma Flavio Cobolli
Noticias relacionadas
el descargo de malcorra tras ser acusado de ir para atras ante rosario central

El descargo de Malcorra tras ser acusado de "ir para atrás" ante Rosario Central

las 16 sorpresas de scaloni en la prelista de la seleccion argentina para el mundial

Las 16 sorpresas de Scaloni en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial

navone cayo ante medjedovic y se despidio del masters 1000 de roma

Navone cayó ante Medjedovic y se despidió del Masters 1000 de Roma

republica del oeste supero a cust en el inicio de la fecha 6 del apertura femenino

República del Oeste superó a CUST en el inicio de la fecha 6 del Apertura Femenino

Lo último

La comunidad universitaria de Santa Fe vuelve a las calles para exigir salarios dignos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

La comunidad universitaria de Santa Fe vuelve a las calles para exigir salarios dignos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Plan de alivio fiscal en Santa Fe: el trámite será 100% online y estará disponible en las próximas horas

Plan de alivio fiscal en Santa Fe: el trámite será 100% online y estará disponible en las próximas horas

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los pasajeros detenidos podrían evitar la prisión

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los pasajeros detenidos podrían evitar la prisión

Último Momento
La comunidad universitaria de Santa Fe vuelve a las calles para exigir salarios dignos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

La comunidad universitaria de Santa Fe vuelve a las calles para exigir salarios dignos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Plan de alivio fiscal en Santa Fe: el trámite será 100% online y estará disponible en las próximas horas

Plan de alivio fiscal en Santa Fe: el trámite será 100% online y estará disponible en las próximas horas

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los pasajeros detenidos podrían evitar la prisión

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los pasajeros detenidos podrían evitar la prisión

Colón descansó y pone la mira en intentar dar la talla en la visita a Estudiantes (BA)

Colón descansó y pone la mira en intentar dar la talla en la visita a Estudiantes (BA)

El riesgo país perforó los 500 puntos: los bonos argentinos continuaron la mejora

El riesgo país perforó los 500 puntos: los bonos argentinos continuaron la mejora

Ovación
Unión ya conoce al juez para buscar el pase a las semifinales del Apertura ante Belgrano

Unión ya conoce al juez para buscar el pase a las semifinales del Apertura ante Belgrano

El cruce Unión-Independiente de Copa Argentina ya tendrían sede, pero no hay fecha

El cruce Unión-Independiente de Copa Argentina ya tendrían sede, pero no hay fecha

Demoras y tensión con la policía en el ingreso de los hinchas de Colón a la tribuna sur

Demoras y tensión con la policía en el ingreso de los hinchas de Colón a la tribuna sur

El delantero de Colón que aporta e influye más en el juego, que en el arco rival

El delantero de Colón que aporta e influye más en el juego, que en el arco rival

El gol más emotivo de Lértora en Colón: dedicatoria especial y regreso al grito sagrado

El gol más emotivo de Lértora en Colón: dedicatoria especial y regreso al grito sagrado

Policiales
Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Intento de asalto a una distribuidora: los dueños resistieron, un ladrón terminó herido y secuestraron dos armas largas

Escenario
Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL