Uno Santa Fe | Escenario | Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa (Tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota) se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 17 de enero. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

12 de enero 2026 · 09:53hs
Rey Garufa

gentileza

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, vuelve a Santa Fe. Se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 17 de enero desde las 21. El proyecto, oriundo de Tandil, nació en 2008, con el objetivo de recrear fielmente la música de Los Redondos. A lo largo de más de 15 años, la agrupación se consolidó como uno de los homenajes más destacados del país, llevando su propuesta a escenarios de Argentina y países vecinos.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Tribus Santa Fe Tribus Club de Arte

Lo último

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James Park

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

Último Momento
Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James Park

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: Los fondos existen pero están inmovilizados

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: "Los fondos existen pero están inmovilizados"

Ovación
Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Simeone se retractó tras su exabrupto contra Vinicius y elogió a Thiago Almada

Simeone se retractó tras su exabrupto contra Vinicius y elogió a Thiago Almada

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"