Rey Garufa, el mejor tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, vuelve a Santa Fe. Se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 17 de enero desde las 21. El proyecto, oriundo de Tandil, nació en 2008, con el objetivo de recrear fielmente la música de Los Redondos. A lo largo de más de 15 años, la agrupación se consolidó como uno de los homenajes más destacados del país, llevando su propuesta a escenarios de Argentina y países vecinos.
Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus
Rey Garufa (Tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota) se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 17 de enero. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
12 de enero 2026 · 09:53hs
Puntos de venta:
Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161
CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187