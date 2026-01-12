Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa (Tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota) se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 17 de enero. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Rey Garufa, el mejor tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, vuelve a Santa Fe. Se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 17 de enero desde las 21. El proyecto, oriundo de Tandil, nació en 2008, con el objetivo de recrear fielmente la música de Los Redondos. A lo largo de más de 15 años, la agrupación se consolidó como uno de los homenajes más destacados del país, llevando su propuesta a escenarios de Argentina y países vecinos.