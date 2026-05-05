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El plantel de Unión viajará en vuelo chárter a Mendoza

La dirigencia de Unión hará el esfuerzo económico, para que el plantel viaje el viernes a Mendoza en vuelo chárter para jugar el sábado ante Independiente Rivadavia

Ovación

Por Ovación

5 de mayo 2026 · 10:36hs
El plantel de Unión viajará a Mendoza en vuelo chárter.

Prensa Unión

El plantel de Unión viajará a Mendoza en vuelo chárter.

Unión jugará los octavos de final del Torneo Apertura. Este sábado desde las 21.30, el Tate visitará a Independiente Rivadavia y de cara a ese compromiso, la dirigencia rojiblanca tomó una decisión lógica.

Unión viaja en vuelo chárter

La misma tiene que ver con que el plantel tatengue estará viajando a Mendoza en vuelo chárter, priorizando el descanso de los futbolistas y apostando por el aspecto deportivo.

Aún teniendo en cuenta la delicada situación económica que atraviesa la dirigencia, se tomó esta medida ya que en caso de avanzar, Unión tendría que volver a jugar el martes.

LEER MÁS: "Unión intentó por todas las vías amistosas, pero Racing no respondió más"

En lo que respecta al equipo, Leonardo Madelón aguarda por la evolución de algunos futbolistas titulares que terminaron con molestias físicas.

Se sabe que el DT no podrá contar con Bruno Pittón y espera por Nicolás Palavecino quien padece un pequeño desgarro y se verá si puede estar a disposición.

Unión plantel chárter
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