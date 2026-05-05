La definición del ministro de Educación de Santa Fe sobre el autor de los disparos en San Cristóbal: "No va a volver a una escuela"

El ministro de Educación de Santa Fe , José Goity , se refirió este martes al tiroteo ocurrido en San Cristóbal , donde un joven ingresó armado a una escuela y disparó contra sus compañeros, y fue terminante respecto de la posibilidad de que el autor del hecho regrese a un establecimiento educativo : "No hay condiciones para que este joven esté en un establecimiento educativo, y eso no va a pasar".

El funcionario distinguió entre el derecho a la educación y la escolarización formal. "El derecho a la educación es estar educado, no necesariamente estar en un establecimiento educativo. Tenemos chicos y chicas que no están en condiciones de ser escolarizados, y no hay que confundir ambas cosas", explicó.

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El rol de la escuela

Más allá de la contundencia de esa definición, Goity dedicó buena parte de sus declaraciones a reivindicar el rol de la escuela como institución central frente a las crisis que atraviesa la sociedad. "Lo de San Cristóbal nos conmocionó, nos atravesó como sociedad y nos hizo reflexionar mucho a quienes tenemos responsabilidad", reconoció, pero subrayó que eso no lo llevó a un diagnóstico pesimista sobre la institución escolar.

"La escuela sigue siendo el lugar de la resiliencia, el lugar donde hay más soluciones, más respuestas, más interrogantes. Eso es lo que tenemos que defender", afirmó. Y convocó a fortalecer los lazos colectivos: "Mi llamamiento es más escuela, más comunidad, más sociedad, más proyectos colectivos. Eso es lo que nos va a sacar adelante y nos va a permitir superar estas situaciones".

El ministro admitió que la institución educativa enfrenta múltiples demandas que muchas veces la desbordan, y que la escuela también es, en cierta forma, "una víctima más entre tantas que nuestra sociedad hoy lamentablemente tiene". Sin embargo, insistió en que incluso ante las situaciones más críticas, la escuela tiene respuesta: "Es el lugar donde se procesa y circula la palabra, donde los chicos pueden expresar lo que sienten y lo que viven".

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