Buscan al hombre que dejó un proyectil y amenazó al presidente del Mercado de Abasto, Leandro Monjo

El hombre identificado como J. V. dejó un proyectil de arma de fuego y lanzó amenazas contra el presidente del Mercado el viernes por la mañana. La Policía y la Fiscalía lo buscan y tiene una restricción de ingreso por 72 horas

Este viernes por la mañana , alrededor de las 9.30 , se vivió una situación de tensión y potencial violencia cuando un hombre se presentó en el puesto N° 41 del Mercado de Productores y Abastecedores de frutas, verduras y hortalizas de la ciudad de Santa Fe , propiedad del presidente del directorio, Leandro Rubén Monjo (39) . Allí, dejó un proyectil de arma de fuego sobre un escritorio y lanzó amenazas a los gritos contra Monjo.

Cuando Monjo regresó a su puesto y fue informado sobre lo sucedido y la identidad del autor, salió de inmediato a buscarlo, ya que el individuo aún se encontraba dentro de los galpones del mercado .

mercado abastecedores Repudio por parte del Mercado de productores después de lo acontecido en las instalaciones gentileza

Autor identificado

Monjo logró ubicar al autor de las amenazas, identificado como J. V., con quien mantuvo un breve diálogo y le devolvió el proyectil que había dejado en el escritorio de su local. Posteriormente, el propio Monjo —quien además de comerciante es el actual presidente del Directorio— radicó la denuncia policial en el destacamento que funciona dentro del mercado.

Prófugo

La denuncia por amenazas fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó notificar a J. V. sobre la causa en su contra, imponerle una prohibición de acercamiento por 72 horas al mercado y realizar una requisa domiciliaria en su vivienda. Sin embargo, este último procedimiento no pudo concretarse, ya que el sospechoso no cuenta con domicilio fijo.

Comunicado oficial

La dirección del Mercado de Productores y Abastecedores de Santa Fe informó a sus asociados sobre el grave episodio, ocurrido dentro de las instalaciones y en horario laboral, y expresó su repudio a las amenazas sufridas en el puesto N° 41.

En el comunicado, la Comisión Directiva remarcó que no tolerará este tipo de conductas y consideró inadmisibles los actos de violencia, coacción y amenazas que pongan en riesgo la integridad y la tranquilidad de quienes trabajan en el lugar. Además, se confirmó la denuncia policial y el refuerzo de las medidas de seguridad en todo el predio.

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