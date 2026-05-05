Obras e Instituto definen el último pasaje a cuartos en una noche de alto voltaje

La serie entre Obras e Instituto está 2-2 y este quinto juego, en Núñez, decidirá quién sigue en carrera en La Liga Nacional.

5 de mayo 2026 · 13:31hs
Todo o nada. No hay margen para el error. Obras Basket y Instituto de Córdoba se enfrentan este martes desde las 21 en el Templo del Rock, con transmisión de TyC Sports, para definir al último clasificado a los cuartos de final de la Liga Nacional.

Un quinto juego que promete tensión entre Obras e Instituto

Con la serie igualada 2-2, el cruce entre el Rockero y la Gloria es el único que llegó a un quinto partido, reflejo de la paridad que marcó toda la eliminatoria. El antecedente más reciente fue para Instituto, que se impuso 74-70 en un duelo cerrado y físico, típico de playoffs.

En ese encuentro, Leonel Schattmann fue determinante con 17 puntos, mientras que en Obras se destacó Tyler Sabin con 16. A lo largo de la serie, varios nombres sostuvieron el equilibrio: Gastón Whelan (14,5 puntos de promedio), Vicente Garello, Pedro Barral, Leandro Vildoza y Federico Zezular.

Antecedentes y números

El historial favorece a Obras, que domina con 13 victorias contra 8 de Instituto en 21 enfrentamientos. Sin embargo, en la temporada hubo reparto de triunfos: la Gloria ganó en Córdoba (79-71) y el Rockero hizo lo propio en Núñez (85-80).

Con estos antecedentes, el desenlace aparece completamente abierto, con dos equipos que se conocen y que han demostrado estar a la misma altura.

Lo que está en juego

Además del pase a cuartos de final, el resultado terminará de definir el cuadro de playoffs.

Si avanza Obras, los cruces serán:

* Quimsa vs. Independiente de Oliva

* Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia vs. Obras

En cambio, si el que gana es Instituto:

*Quimsa vs. Instituto

*Gimnasia vs. Independiente

Clima de final anticipada

Con un boleto en juego y la temporada en la línea, Obras e Instituto afrontan un partido que se juega con el corazón en la mano. La presión, el detalle y la eficacia en los momentos decisivos serán determinantes en una noche que promete ser vibrante de principio a fin.

Madelón, 250 veces Unión: el DT que volvió a escribir historia en el 15 de Abril

La marca de Colón que buscarán igualar Estudiantes e Independiente Rivadavia

Javier Milei vuelve a viajar a EE. UU. por cuarta vez en lo que va de 2026

