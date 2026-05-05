Atenas se quedó con un final para el infarto y pegó primero en la serie por la permanencia

Atenas venció 96-93 a Argentino de Junín con un triple agónico de Manuel Buendía y arrancó arriba una serie que promete ser muy pareja

En una noche cargada de tensión y emociones, Atenas de Córdoba dio el primer golpe en la serie por la permanencia en la Liga Nacional tras imponerse 96-93 sobre Argentino de Junín, en un cierre electrizante que se resolvió con un triple de Manuel Buendía en la última posesión.

El arranque mostró a dos equipos decididos a jugar cada pelota como si fuera la última. Con intensidad defensiva y ataques directos al aro, el trámite fue parejo desde el primer minuto. Buendía, con 12 puntos, lideró al local, mientras que Dylan Smith, con 11, marcó el pulso ofensivo del conjunto visitante. El primer cuarto quedó en manos del equipo de Junín por un ajustado 23-22.

Argentino sostuvo la ventaja antes del descanso

En el segundo parcial, la tónica no cambió demasiado. Argentino logró sostener una leve superioridad gracias a la efectividad de Smith, que complicó constantemente a la defensa cordobesa. El juego perdió algo de ritmo, con ambos equipos más imprecisos y condicionados por las faltas: tanto Buendía como Smith debieron salir momentáneamente. Así, el entretiempo encontró a la visita arriba 47-45.

Reacción de Atenas y golpe por golpe

Tras el descanso largo, Argentino logró su máxima ventaja (58-51), pero la reacción de Atenas fue inmediata. Con una ráfaga ofensiva, el local pasó al frente y desde allí el partido se volvió un intercambio constante de canastas. Ninguno lograba despegarse y el tercer cuarto cerró con el Griego arriba por la mínima: 71-70.

Un final dramático y un héroe inesperado

Los últimos diez minutos mantuvieron la misma intensidad. Atenas logró una pequeña ventaja (83-77), pero Argentino nunca dejó de pelear. Smith, figura de la visita con 24 puntos, mantuvo a su equipo en partido hasta el cierre.

A falta de dos minutos, el marcador estaba igualado en 87. En un final cargado de nervios, Franco Balbi clavó un triple clave para poner el 93-93 con apenas segundos en el reloj. Sin embargo, en la última jugada apareció la figura de Manuel Buendía: tomó la responsabilidad, lanzó desde el perímetro y desató la locura en Córdoba para sellar el 96-93 definitivo.

Se viene el segundo capítulo

Con este triunfo, Atenas se adelantó 1-0 en la serie y tomó una ventaja importante en la lucha por la permanencia. El segundo juego se disputará el miércoles a las 21, nuevamente en Córdoba, donde el Griego buscará ampliar la diferencia y Argentino intentará reaccionar para emparejar la serie.