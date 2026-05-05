Colón celebró sus 121 años con una multitud que alimenta el sueño del ascenso

Miles de hinchas coparon la sede para la tradicional vigilia. Entre música, fuegos y emoción, Colón celebra su aniversario 121 entre pasión e ilusión

El corazón de Colón latió con más fuerza en su día. Este 5 de mayo, celebra sus primeros 121 años rodeado de sus hinchas , esa que nunca falla y que convirtió la vigilia en una verdadera fiesta popular cargada de sentimiento y esperanza.

Una noche que no se negocia en Colón

Como marca la tradición, los hinchas se acercaron masivamente a la sede para esperar la medianoche. No importaron las últimas frustraciones deportivas: el amor pudo más. Con banderas, camisetas y cánticos, la explanada se transformó en un punto de encuentro donde la pasión fue protagonista absoluta del aniversario.

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El club armó un escenario en la puerta para acompañar la celebración. Hubo shows en vivo y un clima festivo que fue creciendo con el correr de las horas. Uno de los momentos más esperados llegó con la presencia de Cacho Deicas, que hizo cantar a todos y le puso calor a una noche ya cargada de energía.

Cuando el reloj marcó la medianoche, el cielo se iluminó con fuegos artificiales y el clásico “dale campeón” retumbó en cada rincón. Fue el desahogo, el abrazo colectivo, la reafirmación de un sentimiento que no entiende de categorías ni resultados.

Ilusión intacta en Colón

En medio del presente en la Primera Nacional, la gente volvió a dar una muestra de fidelidad. El objetivo está claro: pelear por el ascenso. Y si algo quedó en evidencia en este nuevo aniversario, es que el equipo no está solo. Colón celebró su historia, pero también alimentó su futuro. Porque cuando su gente empuja así, la ilusión se hace más fuerte que nunca.