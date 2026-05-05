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La marca de Colón que buscarán igualar Estudiantes e Independiente Rivadavia

Los líderes del Apertura buscarán romper una tendencia que se mantiene desde 2021, cuando Colón fue el último en dominar de principio a fin

5 de mayo 2026 · 14:23hs
La marca de Colón que buscarán igualar Estudiantes e Independiente Rivadavia

El cuadro de octavos de final del Torneo Apertura 2026 no solo abre la pelea por el título, sino también un desafío estadístico que tiene un dueño claro: Colón. Tanto Estudiantes de La Plata como Independiente Rivadavia de Mendoza, líderes de sus respectivas zonas, intentarán quebrar una racha que lleva varios años sin modificarse.

Colón, el último que lo hizo posible

Hay que remontarse a la Copa de la Liga 2021 para encontrar al último equipo que lideró su grupo y terminó consagrándose campeón. Aquel equipo de Colón, conducido por Eduardo Domínguez, no solo fue el mejor de la Zona A, sino que también sostuvo su nivel en los playoffs.

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En esa campaña histórica, el Sabalero eliminó a Talleres de Córdoba en cuartos, dejó en el camino a Independiente en semifinales y cerró la obra con un contundente 3-0 frente a Racing en la final disputada en San Juan.

Desde entonces, ningún puntero de zona pudo repetir la fórmula.

Una tendencia que se volvió regla

En las temporadas siguientes, el patrón se repitió una y otra vez. Equipos que dominaron la fase regular terminaron cayendo en los cruces decisivos.

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En 2022, por ejemplo, Racing y el propio Estudiantes lideraron sus grupos, pero el campeón fue Boca Juniors, que había clasificado segundo. En 2023, Rosario Central dio el golpe tras ingresar como cuarto de su zona, mientras que en 2024 el título volvió a quedar en manos de Estudiantes, que tampoco había terminado primero.

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La racha se profundizó en 2025: ni Rosario Central, ni Argentinos Juniors, ni River, ni otros líderes pudieron sostener su favoritismo. Incluso Platense sorprendió al quedarse con un título tras clasificar con lo justo.

El desafío de la Lepra y el Pincha

Ahora, en este Apertura 2026, Estudiantes y Independiente Rivadavia llegan desde lo más alto, pero con el peso de una estadística que juega en contra. Ambos equipos fueron los mejores de la fase regular, pero saben que eso no garantiza nada en instancias de eliminación directa.

En el caso de la Lepra mendocina, además, el desafío tiene un condimento extra: en octavos se medirá ante Unión, que buscará aprovechar justamente ese contexto.

¿Se corta la racha?

Desde que se implementó el formato de zonas y playoffs en el fútbol argentino, solo Colón logró lo que hoy persiguen Estudiantes e Independiente Rivadavia: liderar su grupo y coronarse campeón.

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La historia reciente marca una tendencia clara, pero cada torneo escribe su propio destino. En este 2026, el “Pincha” y la “Lepra” tienen la oportunidad de cambiar el guion… o confirmar que aquella hazaña del Sabalero sigue siendo una excepción difícil de repetir.

Colón Estudiantes Independiente Rivadavia
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