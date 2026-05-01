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Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Gonzalo Diego Frías, de 38 años, se descompensó mientras participaba de ejercicios de aptitud de buzo. Fue trasladado de urgencia al hospital Cullen, donde falleció horas después. La Justicia Federal intervino para determinar las causas del deceso

Juan Trento

Por Juan Trento

1 de mayo 2026 · 17:00hs
Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Un sargento del Ejército Argentino murió tras sufrir un episodio de ahogamiento durante una actividad de instrucción militar en la ciudad de Santo Tomé. La víctima fue identificada como Gonzalo Diego Frías, de 38 años y oriundo de la provincia de Buenos Aires, quien se descompensó mientras participaba de ejercicios vinculados a la aptitud de buzo de Ejército en el predio del Batallón de Ingenieros Anfibios 121.

El hecho ocurrió al mediodía del jueves. En el marco de esas prácticas —que exigen actividades específicas en el agua como instancia de formación—, Frías sufrió una descompensación que generó la inmediata intervención del personal presente. El suboficial fue retirado del agua y asistido en el lugar por sus compañeros y personal capacitado, quienes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al advertir que se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

Maniobras de reanimación y traslado de urgencia

Ante la gravedad del cuadro, se dispuso el urgente traslado de Frías al hospital José María Cullen. El sargento ingresó al efector en estado crítico y quedó bajo atención de profesionales de la salud, quienes continuaron con las tareas de estabilización. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos realizados durante horas, su cuadro se agravó progresivamente y en horas de la tarde se confirmó su fallecimiento.

Investigación judicial

A raíz de lo ocurrido, se dio intervención a las autoridades judiciales competentes, que iniciaron actuaciones para determinar con precisión las circunstancias del episodio. En ese marco, se prevé la realización de pericias ordenadas por la Justicia Federal, así como la toma de testimonios al personal que participaba de la instrucción, con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos y establecer si existieron factores concurrentes en la muerte del suboficial.

Las causas precisas del deceso son aún materia de investigación policial y judicial.

Desde el Ejército Argentino expresaron su pesar por la muerte del suboficial, destacando que el deceso se produjo en acto de servicio. A través de un comunicado oficial, la institución señaló que acompaña a la familia, amigos y camaradas de Frías "en este difícil momento".

Sargento Ejército Santo Tomé
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