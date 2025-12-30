El sábado 10 de enero desde las 21, Rompiendo Espejos brindará su primer show del año en Sant Fe junto a Skamas como Invitados, en Tribus Club de Arte. Se viene una noche para agitar rocanroles irresistibles con lo mejor de Callejeros.
Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros
Rompiendo Espejos (tributo a Callejeros) se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 10 de enero. Como banda invitada estará Skamas. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
Rompiendo Espejos nace en 2012 a partir de sus presentaciones en marchas por la tragedia de Cromañon y pedido de libertad de Callejeros. La banda tomó gran repercusión, tocando en diferentes escenarios y llegando a contar en sus shows con la presencia de los integrantes de Callejeros
CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187