Uno Santa Fe | Escenario | Callejero

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos (tributo a Callejeros) se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 10 de enero. Como banda invitada estará Skamas. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

30 de diciembre 2025 · 08:25hs
Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

gentileza

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

El sábado 10 de enero desde las 21, Rompiendo Espejos brindará su primer show del año en Sant Fe junto a Skamas como Invitados, en Tribus Club de Arte. Se viene una noche para agitar rocanroles irresistibles con lo mejor de Callejeros.

Rompiendo Espejos nace en 2012 a partir de sus presentaciones en marchas por la tragedia de Cromañon y pedido de libertad de Callejeros. La banda tomó gran repercusión, tocando en diferentes escenarios y llegando a contar en sus shows con la presencia de los integrantes de Callejeros

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Callejero Tribus Tribus Club de Arte

Lo último

Romina Gaetani denunció a su pareja por violencia de género

Romina Gaetani denunció a su pareja por violencia de género

Licencia de conducir: nuevos horarios de atención para los trámites durante enero

Licencia de conducir: nuevos horarios de atención para los trámites durante enero

Año Nuevo colmado en la costa santafesina: no quedan cabañas disponibles

Año Nuevo colmado en la costa santafesina: no quedan cabañas disponibles

Último Momento
Romina Gaetani denunció a su pareja por violencia de género

Romina Gaetani denunció a su pareja por violencia de género

Licencia de conducir: nuevos horarios de atención para los trámites durante enero

Licencia de conducir: nuevos horarios de atención para los trámites durante enero

Año Nuevo colmado en la costa santafesina: no quedan cabañas disponibles

Año Nuevo colmado en la costa santafesina: no quedan cabañas disponibles

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: "Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr"

Las Yaguaretés tienen plantel confirmado para afrontar el Circuito Mundial de Seven

Las Yaguaretés tienen plantel confirmado para afrontar el Circuito Mundial de Seven

Ovación
Francisco Gerometta cambia de aire: Unión pierde una pieza y Mendoza aparece en el horizonte

Francisco Gerometta cambia de aire: Unión pierde una pieza y Mendoza aparece en el horizonte

La Copa Túnel Subfluvial repartirá $36 millones en premios y ya tiene fechas confirmadas

La Copa Túnel Subfluvial repartirá $36 millones en premios y ya tiene fechas confirmadas

Las Yaguaretés tienen plantel confirmado para afrontar el Circuito Mundial de Seven

Las Yaguaretés tienen plantel confirmado para afrontar el Circuito Mundial de Seven

Colón avanzó para incorporar a un lateral derecho uruguayo

Colón avanzó para incorporar a un lateral derecho uruguayo

Ganar tiempo es clave: Diego Colotto reveló la hoja de ruta del mercado de pases de Colón

"Ganar tiempo es clave": Diego Colotto reveló la hoja de ruta del mercado de pases de Colón

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"