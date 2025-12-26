Uno Santa Fe | Santa Fe | Deicas

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Deicas, exlíder de Los Palmeras se unió a la banda del momento para una de sus sesiones con los clásicos de la cumbia santafesina, filmado en la Costanera Este

26 de diciembre 2025 · 11:02hs
El video de Cacho Deicas fue filmado en la Costanera Este de Santa Fe

Como ya es costumbre en cada cierre de año, la cumbia santafesina se renueva para las fiestas. Sin embargo, esta Navidad trajo una sorpresa especial: Cacho Deicas, la voz mítica de Los Palmeras, se unió a la banda Sin Miedo para protagonizar la Session #54 (Lado "S").

El video, filmado en la Costanera Este de Santa Fe, fue publicado este 24 de diciembre como un regalo para los seguidores del género, y muestra a un Cacho Deicas distendido y en plena vigencia, repasando un repertorio que es parte del ADN de Santa Fe.

La sesión no es solo un video musical, sino un enganchado de casi 40 minutos donde interpreta versiones frescas de clásicos que nunca pasan de moda. Entre los puntos altos de la grabación se encuentran canciones de los años 90 y 2000.

Algunas canciones cantadas por Deicas fueron: El Cafetero, Voló la paloma, Víbora, La cumbia del maderero, entre otras.

La banda Sin Miedo viene ganando terreno con sus "Sessions", un formato que invita a grandes referentes a reinterpretar sus éxitos con un sonido moderno pero respetando la esencia de la cumbia de "guitarra y acordeón".

Cacho Deicas, "La leyenda"

En la apertura del video, la banda presenta a Deicas como "La leyenda", y durante toda la interpretación se nota la química entre los músicos jóvenes y el gran maestro de la cumbia.

"Para que escuchen en sus casas y tengan una linda Navidad", se lo escucha decir a Cacho entre tema y tema, enviando un saludo especial al barrio de Alto Verde y a toda la ciudad de Santa Fe.

La Session #54 ya suma miles de reproducciones en YouTube y promete ser la banda sonora obligatoria para las reuniones familiares de Año Nuevo.

