Francisco Gerometta cambia de aire: Unión pierde una pieza y Mendoza aparece en el horizonte

Francisco Gerometta no continuará en Unión y ya tiene definido su próximo destino. Según pudo averiguar Diario uno, el lateral derecho saldrá a préstamo a Godoy Cruz de Mendoza , con el objetivo de recuperar continuidad futbolística tras un semestre en el que quedó fuera de la rotación y, en muchos casos, del banco de suplentes durante el Torneo Clausura 2025.

El defensor, que tiene contrato vigente con el Tatengue hasta diciembre de 2027 , busca relanzar su carrera en un contexto que le garantice competencia real. En Mendoza aparece un escenario propicio para sumar rodaje y volver a posicionarse en el radar.

Francisco Gerometta: de alternativa a tercera opción

Durante el ciclo de Cristian “Kily” González, Gerometta ocupaba el lugar de segundo lateral derecho, por detrás de Lautaro Vargas, y formaba parte habitual de la consideración. Sin embargo, el escenario cambió con la llegada de Emiliano Álvarez y, posteriormente, con el retorno de Leonardo Madelón al banco rojiblanco.

Fue el propio Madelón quien reconfiguró el orden interno, relegándolo al rol de tercera opción en el lateral derecho, una decisión que lo dejó al margen de las convocatorias en la mayoría de los encuentros del Clausura, sin minutos oficiales.

Un camino ya transitado en Unión

No es la primera vez que Gerometta sale en busca de continuidad. El defensor ya había sido cedido a préstamo a Gimnasia y Esgrima La Plata, experiencia tras la cual regresó a Unión con la intención de consolidarse, algo que finalmente no logró en este último ciclo.

Ante ese panorama, la posibilidad de un nuevo préstamo a Godoy Cruz surge como una solución lógica para todas las partes: Unión libera un cupo, el jugador suma competencia y el Tomba incorpora una opción con experiencia en Primera. La salida de Gerometta confirma un movimiento más en el reordenamiento del plantel tatengue, mientras el lateral apuesta a que Mendoza sea el punto de partida para volver a competir.