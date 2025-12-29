Los socios de Unión aprobaron la Memoria y el Balance Este lunes se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, en la que los socios aprobaron la Memoria y el Balance correspondiente al ejercicio Nº 119 Por Ovación 29 de diciembre 2025 · 22:34hs

En la Asamblea General Ordinaria que se llevó a cabo este lunes por la noche, los socios de Unión que estuvieron presentes, aprobaron la Memoria y el Balance del ejercicio económico N° 119 presentado por la dirigencia que preside Luis Spahn.

Los socios aprobaron la Memoria y el Balance Tras el segundo llamado de las 20, algo más de 200 socios se hicieron presentes. Dentro de los mismos, se pudo observar a distintos referentes de agrupaciones opositoras, como fue el caso de Héctor Desvaux (Encuentro unionista), Bernardo Castiglioni (excandidato a vicepresidente de la lista de Pipo) y Facundo Vega (Siempre Unión), entre otros.

Por otra parte, se debe resaltar, que el balance aprobado por los socios rojiblancos incluía los datos de gestión desde el 1 de julio de 2024 hasta el 30 de junio de este año. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/clubaunion/status/2005805113407848610&partner=&hide_thread=false Asamblea General Ordinaria



Con una nutrida concurrencia, los Socios aprobaron la Memoria y el Balance del Ejercicio Económico N°119. pic.twitter.com/gNmXfKdeGD — Club Atlético Unión (@clubaunion) December 30, 2025