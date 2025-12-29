Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los socios de Unión aprobaron la Memoria y el Balance

Este lunes se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, en la que los socios aprobaron la Memoria y el Balance correspondiente al ejercicio Nº 119

Ovación

Por Ovación

29 de diciembre 2025 · 22:34hs
Los socios de Unión aprobaron la Memoria y el Balance.

Los socios de Unión aprobaron la Memoria y el Balance.

En la Asamblea General Ordinaria que se llevó a cabo este lunes por la noche, los socios de Unión que estuvieron presentes, aprobaron la Memoria y el Balance del ejercicio económico N° 119 presentado por la dirigencia que preside Luis Spahn.

Los socios aprobaron la Memoria y el Balance

Tras el segundo llamado de las 20, algo más de 200 socios se hicieron presentes. Dentro de los mismos, se pudo observar a distintos referentes de agrupaciones opositoras, como fue el caso de Héctor Desvaux (Encuentro unionista), Bernardo Castiglioni (excandidato a vicepresidente de la lista de Pipo) y Facundo Vega (Siempre Unión), entre otros.

Por otra parte, se debe resaltar, que el balance aprobado por los socios rojiblancos incluía los datos de gestión desde el 1 de julio de 2024 hasta el 30 de junio de este año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/clubaunion/status/2005805113407848610&partner=&hide_thread=false

Unión socios Memoria y Balance
Noticias relacionadas
union hizo oficial la compra y firma de contrato de diego armando diaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Más Unión adelantó su postura de no aprobar la Memoria y el Balance.

Más Unión adelantó su posición antes de la Asamblea General Ordinaria

Franco Ratotti vuelve a Unión y Madelón lo piensa en una posición distinta.

Ratotti vuelve a Unión y Madelón lo piensa en una función diferente

Glorioso 89 fijó su postura antes de la Asamblea que se llevará a cabo este lunes en Unión.

Antes de la Asamblea General Ordinaria en Unión, Glorioso 89 fijó su postura

Lo último

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Desvaux redobló críticas tras la asamblea y reafirmó su rol opositor en Unión

Desvaux redobló críticas tras la asamblea y reafirmó su rol opositor en Unión

Los socios de Unión aprobaron la Memoria y el Balance

Los socios de Unión aprobaron la Memoria y el Balance

Último Momento
Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Desvaux redobló críticas tras la asamblea y reafirmó su rol opositor en Unión

Desvaux redobló críticas tras la asamblea y reafirmó su rol opositor en Unión

Los socios de Unión aprobaron la Memoria y el Balance

Los socios de Unión aprobaron la Memoria y el Balance

Colón avanzó para incorporar a un lateral derecho uruguayo

Colón avanzó para incorporar a un lateral derecho uruguayo

Con gol de Matías Soulé, Roma venció a Genoa y se afirma en la Serie A

Con gol de Matías Soulé, Roma venció a Genoa y se afirma en la Serie A

Ovación
Mauricio Martínez, activo en Santa Fe y rodeado de tatengues en Casa Unión

Mauricio Martínez, activo en Santa Fe y rodeado de tatengues en Casa Unión

Unión femenino ya conoce su camino en Primera A: fixture completo del Torneo Apertura

Unión femenino ya conoce su camino en Primera A: fixture completo del Torneo Apertura

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

Franco Petroli, una opción que gana terreno para el arco de Unión

Franco Petroli, una opción que gana terreno para el arco de Unión

Por qué el regreso de Federico Lértora a Colón no sería la mejor decisión

Por qué el regreso de Federico Lértora a Colón no sería la mejor decisión

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"