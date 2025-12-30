La Copa Túnel Subfluvial repartirá $36 millones en premios y ya tiene fechas confirmadas

El certamen interprovincial organizado por la Liga Paranaense y la Santafesina se jugará entre marzo y junio, y contará con 16 equipos

Entre Ríos y Santa Fe vuelven a unirse a través del fútbol en la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial Masculina.

La Liga Santafesina y la Liga Paranaense de fútbol anunciaron que se realizará la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial. En la rama masculina contará con la participación de 16 equipos de ambas provincias.

La Liga Paranaense de Fútbol y la Liga Santafesina anunciaron que la Copa Túnel Subfluvial masculina pondrá en juego 36 millones de pesos en premios en su segunda edición consecutiva. El torneo reunirá a 16 equipos, ocho por cada liga, y se disputará entre marzo y junio con cruces interprovinciales desde el inicio.

Por la Liga Santafesina tomarán participación Unión, Colón, La Salle Jobson, Gimnasia, Cosmos FC, Independiente de Santo Tomé, Universidad Nacional del Litoral y Nacional. Mientras que por la Liga Paranaense lo harán Patronato, Neuquén, Don Bosco, Belgrano, Atlético Paraná, Sportivo Urquiza, Oro Verde e Instituto.

El campeonato se jugará bajo un formato de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta desde los octavos de final, lo que garantiza enfrentamientos entre equipos de ambas provincias en todas las instancias. Según informaron los organizadores, los encuentros se disputarán los días miércoles en horario nocturno.

La primera edición del certamen tuvo como campeón a Patronato, que se impuso en la final a Unión de Santa Fe con un global de 5 a 1, tras ganar 3 a 0 en el estadio Grella y 2 a 1 en el 15 de Abril, consolidándose como el primer ganador del torneo interprovincial.

Cronograma de Playoffs

Octavos de Final: 11 y 26 de marzo

Cuartos de Final: 9 y 23 de abril

Semifinales: 7 y 21 de mayo

Final: 4 y 18 de junio

Detalles de la Copa Túnel Subfluvial

De marzo a junio

16 equipos – 8 por liga

Cruces interprovinciales desde octavos

36 millones de pesos en premios

Un torneo que jerarquiza la competencia, potencia a los clubes y reafirma el espíritu federal del fútbol regional.