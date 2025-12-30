Las Yaguaretés tienen plantel confirmado para afrontar el Circuito Mundial de Seven

El seleccionado argentino femenino arrancará en Dubai en el SVNS división 3 los días 17 y 18 de enero. Las Yaguaretés enfrentarán a Samoa, Polonia y Colombia

Arranca un nuevo año y, con ello, un nuevo formato del Circuito Mundial de Sevens. Las Yaguaretés, al haberse consagrado en 2025 del Sudamericano de Lima, donde consiguieron el tricampeonato, lograron la clasificación al flamante SVNS División 3, un único torneo de ocho equipos que otorgará dos plazas para el SVNS División 2.

Esta prueba es de gran importancia para el seleccionado femenino, dado que, para seguir avanzando en el renovado Circuito, deberá como mínimo llegar a la final del certamen que se llevará a cabo en Dubái entre el 17 y 18 de enero.

Para seguir avanzando en el Circuito, el seleccionado argentino deberá –como mínimo- arribar a la final del torneo que se celebrará en Dubai, entre el sábado 17 y domingo 18 de enero. Argentina integrará el grupo B, junto a Samoa (jugará desde las 3.22 hora argentina), Polonia (6.38) y Colombia (9.54).

La zona A está compuesta por República Checa, México, Sudáfrica y Tailandia. Las dos plazas en juego otorgarán boletos para el SVNS 2, que enfrentará a seis combinados en tres torneo, repartiendo cuatro lugares para las finales del Circuito Mundial. La primera etapa será en Nairobi (14 y 15 de febrero), la segunda en Montevideo (21 y 22 de marzo) y la última en San Pablo (28 y 29 de marzo).

Los cuatro mejores clasificados del SVNS 2, clasificarán al SVNS World Championship, que enfrentará a los mejores 12 seleccionados a lo largo de tres torneos.

Hong Kong – 17 al 19 de abril

Valladolid – 29 al 31 de marzo

Bordeaux – 5 al 7 de junio

Las dirigidas por Nahuel García realizarán una Concentración Nacional en Casa Pumas entre el jueves 8 y sábado 10 de enero, para luego dirigirse a los Emiratos Árabes Unidos. Las convocadas son las siguientes: Virginia Brígido (Córdoba Athletic); Candela Delgado (Cardenales de Tucumán), Malena Díaz (Universitario de Córdoba); Cristal Escalante (Las Aguilas), Magalí Gervasio (La Plata), Sofía González (Casa de Padua), Francesca Iacaruso (Ciudad de Buenos Aires), Milagros Lecuona (Centro Naval), Azul Medina (Cardenales de Tucumán), Paula Pedrozo (La Salle), Antonella Reding (Echague de Paraná), Talía Rodich (Las Aguilas) y María Taladrid (La Plata).