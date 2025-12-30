Tarifas: dictaron resoluciones para los aumentos de luz y gas desde enero

El Gobierno publicó las resoluciones que luego dan el marco para los ajustes que impactan directamente en las tarifas

Nuevos cálculos para las tarifas de gas y luz desde enero

El Gobierno nacional publicó este lunes una serie de resoluciones que resultan el primer paso para la determinación de los aumentos de tarifas energéticas para enero de 2026 que, como mínimo, seguirán el sendero de la inflación y responde al nuevo criterio de asignación de subsidios.

Los diferentes cuadros tarifarios serán publicados en las próximas horas por los entes reguladores.

Entre las resoluciones se destaca la Resolución 605/2025 que determinó un aumento del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas natural que provocará un incremento en las facturas de 0,53% para el mes próximo.

tarifas gas luz

Luego resta sumar los aumentos para los sistemas de transporte y distribución.

“El ministerio de Economía instruyó a esta Secretaría a continuar para el mes de enero de 2026 con el sendero de actualización de precios y tarifas del sector energético, en un contexto de notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, y con el objetivo de mantener dichos precios y tarifas en valores reales lo más constantes posibles”, se señala en los considerandos de la norma.

Por otro lado, la Resolución 606/2025 definió adecuaciones al Plas Gas A.

tarifas gas luz1

En ese sentido, los productores que adhieran recibirán compensaciones del Estado por los volúmenes entregados.

energía tarifas convocatoria asamblea pública suspendió .jpg google

Asimismo, la Resolución 602/2025 definió que a partir del 1 de diciembre de 2025, se establece un nuevo precio spot de $14.381/MWh en el Mercado Eléctrico Mayorista, que impacta en las tarifas eléctricas.

tarifas gas luz2

Por otro lado, la Resolución 604/2025 establece nuevos precios de referencia para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el período 1 de enero – 1 de abril de 2026.

tarifas gas luz3

La norma establece que se aplicarán bonificaciones para usuarios residenciales de niveles 2 y 3, alineadas con las tarifas de los usuarios de nivel 1.

Nuevo esquema de subsidios energéticos

Desde enero, se establecerá un régimen único y simplificado para los consumos de energía, que en la práctica implicará la quita de las subvenciones para una porción importante de los hogares y un fuerte incremento en las tarifas de luz, gas natural, garrafas y gas propano por redes.

balacera Rosario Máximo garrafas1.jpg

El proyecto elimina la segmentación por niveles N1, N2 y N3, así como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas como esquemas separados. En su lugar, quedan definidas solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, determinadas por los ingresos, el patrimonio y la condición socioeconómica de cada grupo familiar.

Bajo el nuevo sistema, recibirán asistencia los hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales, equivalentes a $3.641.397.

Quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (Rase) no deberán realizar un nuevo trámite: su información será migrada automáticamente, con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.

Quiénes perderán los subsidios a la luz y el gas

El régimen incorpora a 3.364.065 usuarios del Programa Hogar, que pasarán a recibir el subsidio bajo reglas unificadas. A su vez, los usuarios de gas propano indiluido por redes y de garrafas de GLP de 10 kilos podrán inscribirse a partir de enero en www.argentina.gob.ar/subsidios.

En electricidad, los hogares que califiquen tendrán una bonificación base de 50% durante todo el año, aplicada sobre un bloque de 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y de 150 kWh en los meses templados.

Para el gas por redes, el subsidio de 50% se concentrará entre abril y septiembre, período de mayor consumo. En los meses de bajo consumo no habrá subsidio. Por su parte, los volúmenes de consumo subsidiado de gas natural se mantienen, ya que los bloques base vigentes contemplan las necesidades estacionales de cada región.

De forma extraordinaria, y solo durante 2026, el gobierno incluirá una bonificación adicional de 25% en enero para ambos servicios. En electricidad, ese mes el subsidio total llegará a 75%, mientras que en gas, que no cuenta con subsidio base en verano, la bonificación será de 25%. Ese componente adicional se irá reduciendo mes a mes hasta desaparecer en diciembre de 2026.

Desde el Gobierno aseguraron que la revisión del sistema permitió detectar irregularidades significativas. Según datos del Ministerio de Economía, 2.590.000 millones de usuarios recibían subsidio de ingresos bajos sin cumplir los requisitos, entre ellos 370.000 solicitudes a nombre de personas fallecidas.

Además, se localizaron 15.518 hogares ubicados en countries y clubes de campo que recibían subsidios como si fueran de bajos ingresos.