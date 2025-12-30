Uno Santa Fe | Santa Fe | cronograma

Cronograma de pago de haberes de diciembre para trabajadores estatales

Así lo informó el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía. La liquidación incluye el aumento acordado en paritarias, que completará un 10,8 % para el semestre julio - diciembre

30 de diciembre 2025 · 10:13hs
Cronograma de pago de haberes de diciembre para trabajadores estatales

Gobierno Provincia Santa Fe

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de diciembre se percibirán a partir del viernes 2 de enero, con un cronograma que concluirá el jueves 8.

La liquidación de los haberes incluye el aumento acordado en paritarias del 1 % para diciembre, por lo que la actualización total alcanzará el 10,8 % para el semestre julio-diciembre (1,5 % julio, 1,5 % agosto, 1 % septiembre, 1 % octubre y 4,8 % en noviembre y 1 % para diciembre).

Los sectores con menores ingresos tendrán también un mínimo garantizado en diciembre de $ 30.000, con relación a los haberes de octubre. Esta medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.

De esta manera, ningún agente estatal habrá percibido menos de 100.000 pesos de incremento para el período julio - diciembre. Y en el tramo de enero a diciembre, ninguno habrá cobrado menos de 245.000 pesos.

Es importante recordar que el 4,8 % otorgado en los sueldos de noviembre, incluían el 1 % de aumento paritario y el 3,8 % de compensación, por la diferencia los datos de inflación del IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos) y los aumentos paritarios acordados.

cronograma pagos diciembre
El cronograma de haberes para el mes de diciembre del 2025

El cronograma de haberes para el mes de diciembre del 2025

Cronograma

Viernes 2 de enero (acreditación en cuenta miércoles 31 de diciembre)

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000

* Escalafón Policial y Penitenciario.

Lunes 5 de enero (acreditación en cuenta sábado 3 de enero)

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Martes 6 de enero

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.150.000

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Miércoles 7 de enero

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.150.000

Jueves 8 de enero

* Autoridades Superiores: Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo

banner bica pretamo cronograma agosto 2025
Prestamos para empleados y jubilados de la provincia de Santa Fe

Prestamos para empleados y jubilados de la provincia de Santa Fe

Para acceder o saber más de los préstamos del Bica, hace click acá

cronograma haberes diciembre
Noticias relacionadas
Festejos de Año Nuevo

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

Los servicios que se cumplerán por el feriado de Año Nuevo en Santa Fe

Servicios municipales previstos por el asueto administrativo y feriado por el Año Nuevo

Incendios en Neuquén.

Alerta de riesgo "extremo" por incendios forestales en varias provincias, entre ellas Santa Fe

pullaro sobre el crimen de jeremias monzon: un joven de 14 anos que va a matar sabe lo que esta haciendo

Pullaro sobre el crimen de Jeremías Monzón: "Un joven de 14 años que va a matar sabe lo que está haciendo"

Lo último

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a colaborar en la búsqueda del joven y luego desapareció

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Último Momento
Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a colaborar en la búsqueda del joven y luego desapareció

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

Ovación
El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

Unión vive el día D por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Unión vive el "día D" por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: "Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr"

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe