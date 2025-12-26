Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Ocurrió en Estanislao Zeballos y Juan Díaz de Solís. En medio de una gresca entre varios hombres, Fabián Bracamonte fue golpeado en la cabeza con un trozo de hormigón armado

Un violento episodio se registró este jueves después de las 21 en la zona de Juan Díaz de Solís y Estanislao Zeballos , donde una pelea entre varios hombres dejó a uno de ellos gravemente herido y tendido sobre la calzada con la cabeza ensangrentada.

Vecinos del lugar interceptaron a un patrullero del Comando Radioeléctrico para advertir sobre lo ocurrido y señalar a la persona que permanecía inmóvil sobre la calle. Ante la hostilidad del ambiente y la gravedad de la situación, los efectivos solicitaron asistencia médica y refuerzos policiales . Poco después arribaron también agentes del tercio de guardia de la Subcomisaría 12ª .

Asistencia y traslado

Un equipo del SIES 107 brindó las primeras atenciones al herido, identificado como Fabián Bracamonte, de 41 años, quien fue trasladado de urgencia al hospital Iturraspe. Allí fue intubado y compensado, y los médicos detectaron un hundimiento de cráneo, por lo que resolvieron su derivación inmediata al hospital Cullen.

En el nosocomio provincial, profesionales de la Emergentología confirmaron que Bracamonte presentaba un traumatismo encéfalo craneano y que su estado era crítico, con riesgo de vida.

Presunto agresor aprehendido

En el marco de las primeras actuaciones, efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Subcomisaría 12ª lograron aprehender al presunto agresor, identificado como R. G., de 33 años, quien habría provocado las lesiones utilizando una piedra de hormigón armado, elemento que fue secuestrado como prueba.

De acuerdo a los peritajes médicos y al estado de la víctima, las lesiones podrían encuadrarse en una tentativa de homicidio.

PIEDRA

Investigación en curso

El hecho fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que la causa sea derivada al fiscal de Homicidios Estanislao Giavedoni.

Entre las medidas ordenadas se encuentran la presencia de un médico policial en el hospital Cullen, la identificación de testigos y la recolección de imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona, consideradas clave para reconstruir lo sucedido y establecer responsabilidades.

Desde el hospital Cullen informaron que Bracamonte presenta traumatismo encéfalo craneano con fractura y hundimiento de cráneo, por lo que fue sometido a una cirugía de levantamiento de la fractura y limpieza quirúrgica. Actualmente permanece internado en la unidad de terapia intensiva, extubado, hemodinámicamente estable y con evolución favorable.