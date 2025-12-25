Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Sucedió después de las 6 de este jueves. La víctima fue Kevin Leonel Duarte de 30 años. Su novia lo llevó en su auto hasta el hospital Iturraspe. Lo revisaron los médicos y certificaron su muerte por tres impactos de bala.

Este jueves 25 de diciembre, minutos después de las seis de la mañana, ingresó al hospital Iturraspe Kevin Leonel Duarte, de 30 años, quien fue trasladado desde barrio Los Troncos por una mujer con heridas de arma de fuego. De inmediato fue asistido por los médicos de guardia, quienes constataron que había fallecido como consecuencia del impacto de balazos en el rostro y en el lateral izquierdo del tórax.

La mujer manifestó ante los efectivos policiales que era la novia de la víctima y relató que el ataque se produjo en la esquina de calle Grandoli y un pasaje sin nombre, en el barrio Los Troncos , en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe. Según su testimonio, dos personas no identificadas que se desplazaban en una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de jóvenes. Duarte fue el único que resultó herido.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la policía capitalina, junto con personal de la División Homicidios y del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Testigos e imágenes

Los policías apostados en el hospital Iturraspe informaron el fallecimiento de Duarte a los operadores de la central de emergencias 911. A partir de esa comunicación, se dispuso el envío de efectivos de la Subcomisaría 12ª y del Comando Radioeléctrico para preservar la escena del crimen.

Posteriormente arribaron los pesquisas de Homicidios y los agentes del área Científica, quienes realizaron las tareas de rigor. En ese marco, se buscaron testigos del ataque, logrando identificar al menos a dos personas, y se relevaron cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona. Las imágenes serán analizadas por los investigadores, ya que se consideran claves para identificar y posteriormente aprehender a los autores del homicidio.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del crimen de Duarte a la Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación, Estanislao Giavedoni, que ordenó la identificación de testigos, el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, la realización de los peritajes criminalísticos y finalmente el traslado del cadáver de Duarte a la morgue judicial para la realización de la necropsia.

Los peritajes criminalísticos de rigor fueron realizados por los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI, que además secuestraron tres vainas servidas -que fueron disparadas por una pistola- calibre .22L.