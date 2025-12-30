Uno Santa Fe | Unión | Unión

Lo ofrecieron a Unión, pero no es prioridad para Leonardo Madelón

Sabiendo que Unión busca un extremo, fue ofrecido Agustín Urzi, pero no está entre los apuntados por el cuerpo técnico que conduce Leonardo Madelón

30 de diciembre 2025 · 10:25hs
Ante la salida de Lucas Gamba y el flojo rendimiento que mostró Franco Fragapane, Unión está buscando sumar un carrilero o extremo por el sector izquierdo.

Por ello, Leonardo Madelón comienza a analizar distintas alternativas. Y lo cierto es que en las últimas horas, a Unión le ofrecieron un jugador que reúne esas características.

Se trata de Agustín Urzi, extremo zurdo de 25 años, que este año jugó en Huracán. Pero su vínculo con el Globo finalizó y no harán uso de la opción de compra.

Sin embargo, Urzi no es prioridad para el cuerpo técnico, que está interesado en Lucas Bezossi. En enero del 2023, Urzi fue adquirido por Juárez de México.

LEER MÁS: Unión tiene en el radar al delantero Lucas Bezossi

Luego a inicios del 2024 fue cedido a préstamo a Racing y posteriormente en este 2025 jugó en Huracán. Pero la realidad es que en ninguno de los dos equipos logró destacarse.

Si bien en el Globo, jugó 35 partidos a lo largo del año, fueron más los partidos en los que ingresó desde el banco que en los que fue titular. Convirtió tres goles y dio una asistencia.

En su momento, fue un jugador con mucho potencial y proyección, pero la realidad es que luego de su paso por Banfield, le costó volver a su mejor versión.

